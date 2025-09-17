Nigeria: à 44 ans, Tiwa Savage rêve d’agrandir sa famille

Dans un entretien avec le podcasteur américain Joe Budden, l’artiste nigériane, Tiwa Savage, déjà mère, a révélé avoir eu recours à la congélation d’ovules et exprimé son souhait d’avoir un garçon.

Icône de l’Afrobeats, Tiwa Savage s’est livrée sur son avenir personnel lors d’un entretien avec le podcasteur américain Joe Budden. Déjà mère, la chanteuse nigériane a révélé envisager sérieusement d’avoir d’autres enfants, exprimant notamment son souhait d’accueillir un garçon.

L’artiste de 44 ans a expliqué qu’elle avait eu recours par le passé à la congélation d’ovules, mais qu’elle n’y recourait plus aujourd’hui. « Je veux d’autres enfants, en particulier des garçons. J’ai même fait congeler mes ovules, je me prépare. Comme je l’ai dit, je ne suis plus jeune. Je pense à mon âge et je veux récupérer mes ovules tant qu’ils sont encore en pleine santé », a-t-elle confié.

Révélée au début des années 2010 avec des titres devenus incontournables comme Kele Kele Love ou Eminado, Tiwa Savage s’était auparavant illustrée comme choriste auprès de stars mondiales telles que George Michael et Mary J. Blige. Depuis, elle s’est imposée comme l’une des figures majeures de la scène musicale africaine et internationale.

- Publicité-

Au-delà de ses succès, l’artiste n’a jamais hésité à évoquer publiquement sa vie privée, y compris les défis liés à sa maternité. Une transparence qui contribue à renforcer son image de pionnière et de femme engagée dans l’industrie musicale.