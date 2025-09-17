PAR PAYS
Live logo
Rechercher

Nigeria: à 44 ans, Tiwa Savage rêve d’agrandir sa famille

Célébrité
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleCélébritéNigeria: à 44 ans, Tiwa Savage rêve d'agrandir sa famille
Tiwa Savage @YouTube
Tiwa Savage @YouTube
- Publicité-
. .

Dans un entretien avec le podcasteur américain Joe Budden, l’artiste nigériane, Tiwa Savage, déjà mère, a révélé avoir eu recours à la congélation d’ovules et exprimé son souhait d’avoir un garçon.

Icône de l’Afrobeats, Tiwa Savage s’est livrée sur son avenir personnel lors d’un entretien avec le podcasteur américain Joe Budden. Déjà mère, la chanteuse nigériane a révélé envisager sérieusement d’avoir d’autres enfants, exprimant notamment son souhait d’accueillir un garçon.

L’artiste de 44 ans a expliqué qu’elle avait eu recours par le passé à la congélation d’ovules, mais qu’elle n’y recourait plus aujourd’hui. « Je veux d’autres enfants, en particulier des garçons. J’ai même fait congeler mes ovules, je me prépare. Comme je l’ai dit, je ne suis plus jeune. Je pense à mon âge et je veux récupérer mes ovules tant qu’ils sont encore en pleine santé », a-t-elle confié.

Révélée au début des années 2010 avec des titres devenus incontournables comme Kele Kele Love ou Eminado, Tiwa Savage s’était auparavant illustrée comme choriste auprès de stars mondiales telles que George Michael et Mary J. Blige. Depuis, elle s’est imposée comme l’une des figures majeures de la scène musicale africaine et internationale.

- Publicité-

Au-delà de ses succès, l’artiste n’a jamais hésité à évoquer publiquement sa vie privée, y compris les défis liés à sa maternité. Une transparence qui contribue à renforcer son image de pionnière et de femme engagée dans l’industrie musicale.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Monde

Etats-Unis: décès de la légende d’Hollywood, Robert Redford

Nigeria

«J’espère que ma fille n’acceptera pas les choses que j’ai acceptées », Annie Idibia après son divorce avec 2Face

Bénin

Décès de Elise Tolah dans un accident de voiture: Molare libéré après deux mois de prison

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Molare libéré provisoirement après 02 mois de détention

Monde

Brésil: le légendaire musicien Hermeto Pascoal s’est éteint à 89 ans

Monde

États-Unis: l’épouse d’Akon demande le divorce après 29 ans de mariage

Nigeria

Bénin: un fan tente d’envahir la scène lors du concert de Naira Marley (vidéo)

Gabon

Gabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école

Ghana

« Je ne drague jamais, ce sont les femmes qui me courent après », Shatta Bandle

Bénin

AFRIMA 2025: Axel Merryl face aux géants de la musique ouest-africaine

VOIR TOUS LES FLASHS