30 ans après la vente d’une raquette, un fan réclame plus de 30 000€ à Yannick Noah

Yannick Noah se trouve au cœur d’une querelle familiale autour de l’héritage laissé par son père, Zacharie Noah, au Cameroun. Selon des déclarations relayées dans la presse, ses sœurs l’accuseraient de monopoliser les biens et les terres hérités, une controverse relancée publiquement par des propos tenus sur le plateau de l’émission Tout beau, tout n9uf et rapportés par Voici. Par ailleurs, l’ancien champion de tennis a déjà été impliqué par le passé dans une affaire judiciaire relative à la vente d’une raquette présentée comme authentique.

Sur le plateau de l’émission, Gilles Verdez a expliqué que, « Depuis que Zacharie est mort, c’est Yannick qui gère tout parce qu’il est devenu chef du village que Zacharie dirigeait. » Toujours d’après cette intervention, les sœurs reprocheraient à Yannick Noah de détourner ou de monopoliser les revenus et les biens issus de l’héritage familial au Cameroun, incluant notamment des terres et d’autres biens laissés par Zacharie Noah. Cette information a été mise en avant par Voici.

Isabelle Camus, ex-épouse de Yannick Noah, a pris la parole dans la même émission TBT9 pour défendre l’artiste. Elle a affirmé que Yannick Noah est « quelqu’un de profondément généreux. Il a toujours été très présent pour sa famille. Il a énormément aidé son père au Cameroun », et a souligné son soutien passé envers sa soeur. À propos des accusations lancées par les soeurs selon lesquelles « il est en train de m’assassiner », Isabelle Camus a déclaré : « Entendre aujourd’hui des phrases comme : ‘il est en train de m’assassiner,’ je trouve ça monstrueux et profondément injuste. »

Yannick Noah dans la tourmente après la vente d’une raquette

La polémique actuelle fait écho à une affaire antérieure qui avait déjà placé Yannick Noah sous les feux de l’actualité judiciaire. Il y a plusieurs décennies, le champion avait organisé une vente aux enchères de souvenirs de sa carrière. Une raquette présentée comme celle avec laquelle il avait remporté Roland-Garros en 1986 avait été acquise par un Marseillais nommé Pierre pour 12 000 francs, soit environ 1 800 euros, selon 20 Minutes et des relais par Voici.

Des années après la transaction, l’acheteur aurait constaté que la raquette n’était pas l’originale mais une réplique. Un expert aurait estimé que l’objet n’avait jamais été utilisé par le sportif. Face à ces constatations, le tribunal judiciaire de Versailles avait été saisi pour trancher le litige. Le certificat d’authenticité signé au moment de la vente par Yannick Noah s’est par la suite révélé être un faux, d’après les informations de l’époque.

Le plaignant réclamait plus de 30 000 euros de dommages et intérêts. Me Bourdon, avocat de Yannick Noah, avait alors dénoncé la procédure en soulignant que « La procédure a été déclenchée plus de 30 ans après les faits. Le demandeur initial aurait découvert la ‘supercherie’ plus de 30 ans après les faits ? C’est absurde, et l’affaire est prescrite », rappelant l’argument de la prescription des faits invoqué par la défense.

La somme réclamée par le plaignant avait suscité des réactions à l’époque.