Ouganda: les femmes, désormais, autorisées à porter de minijupes

En vigueur depuis 2014, la loi contre la pornographie vient d’être abrogée par la Cour constitutionnelle ougandaise, mardi 17 août. Cette loi anti-pornographie très controversée, interdisait le port des mini-jupes en lieu public.

Selon le jugement publié lundi et consulté mardi par l’Agence France-Presse (AFP), la loi est déclarée « incompatible ou contraire avec la Constitution ». « Les articles (…) de la loi antipornographie sont déclarés nuls et non avenus », conclut le juge Frederick Egonda-Ntende dans sa décision, qui supprime également les pouvoirs d’un comité de neuf membres chargé de faire appliquer la loi. La loi de février 2014 considérait comme pornographiques des comportements et activités aussi banals que le port de jupes courtes ou des textes de chansons jugés trop osés.

L’Ouganda en guerre contre la mode

Cette loi anti-pornographie adoptée en février 2014 interdisait le port des mini-jupes et autres vêtements jugés indécents chez les femmes. Les initiateurs de cette loi expliquaient qu’elle va permettre de réglementer l’effet de mode dans le pays. Aussitôt après le vote de cette loi à l’Assemblée, des voix se sont levées pour crier à la restriction des libertés accordées aux femmes. Des mouvements féministes pensent que cette loi se lève contre l’épanouissement des femmes.

Le texte ne le stipule pas précisément là où commence et s’arrête la pornographie et laisse une grande marge de manœuvre au législateur. Selon les textes, la pornographie renvoie à toutes les pratiques d’une personne ayant des relations sexuelles explicites ou des comportements érotiques censés provoquer l’excitation sexuelle ou corrompre les mœurs. Cette définition est tellement vaste que le ministre ougandais porteur du projet de loi Simon Lokodo a déclaré, en 2014, que tous les vêtements qui ne dépasseront pas le genou seront interdits. Ces vêtements entrent selon lui dans les comportements érotiques qui provoquent l’excitation. «Si une femme porte une mini jupe, nous allons l’arrêter», avait-t-il ajouté.