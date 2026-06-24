Julien Mairesse : son manoir dans les Landes, 3 bâtiments, 9 chambres et piscine qui lui rapporte gros

Julien Mairesse fait la une depuis que l’humoriste Elena Nagapetyan l’accuse de viol et que le metteur en scène conteste ces allégations ; la comédienne Florence Foresti lui a publiquement apporté son soutien le 22 juin 2026, tandis que l’attention se porte également sur son propriété professionnelle, le Manoir de Léon, un domaine landais transformé en studio d’enregistrement résidentiel prisé des artistes.

L’affaire entre Elena Nagapetyan et Julien Mairesse a donné lieu à des prises de parole croisées : l’humoriste a formulé des accusations publiques, que le metteur en scène réfute. Le contexte judiciaire est présent dans les échanges médiatiques, la présomption d’innocence étant rappelée dans les publications publiques liées au dossier.

Au-delà de la dimension judiciaire, la trajectoire entrepreneuriale et artistique de Julien Mairesse attire l’attention en raison du rôle central qu’il tient au Manoir de Léon, domaine situé dans les Landes et aménagé pour recevoir des artistes, des producteurs et des équipes techniques dans un cadre résidentiel et professionnel.

Un domaine historique et technique au service de la création musicale

Le Manoir de Léon se présente comme une propriété landaise implantée au cœur d’un parc de 1,5 hectare, à quelques kilomètres de l’océan Atlantique. Le site comprend trois bâtiments indépendants et peut accueillir jusqu’à 22 personnes. Le manoir principal dispose de neuf chambres, de plusieurs salles de bain, d’un salon, d’une salle à manger avec cheminée et d’une cuisine équipée.

Conçu comme un studio d’enregistrement résidentiel, le domaine offre des installations professionnelles : une control room de 50 m², une pièce principale de 100 m² et trois cabines d’enregistrement de 12 m² chacune. Julien Mairesse décrivait ces éléments lors du confinement de 2020, listant également les logements dédiés à l’équipe du manoir, la piscine et le parc.

Le site bénéficie d’une histoire antérieure à la reprise par Julien Mairesse et ses associés en 2015. Connu sous le nom de Studio du Manoir, il a accueilli, entre 1981 et 2010, des artistes tels que Noir Désir, Zazie, Alain Souchon, Étienne Daho, Matthieu Chedid, Louise Attaque, Tryo ou Siouxsie and the Banshees.

Après une fermeture liée à la crise du disque, le studio a été relancé en 2015 par quatre passionnés, dont Julien Mairesse, avec pour objectif la modernisation des infrastructures tout en conservant l’identité du lieu. Parmi les artistes ayant fréquenté le Manoir depuis sa renaissance figurent Christophe Willem, Fréro Delavega et Les Wampas.

Le manoir propose une offre complète destinée aux résidences artistiques et aux productions : conciergerie, transferts privés, restauration avec chef à domicile, ateliers de bien‑être, activités sportives et expériences œnologiques. Les équipements de loisirs comprennent une piscine, des terrains de pétanque, des vélos et des possibilités de pratique de badminton, ainsi que des parcours de golf à proximité.

Sur le plan technique, l’acoustique du studio a été conçue par le spécialiste Christian Malcurt, ce qui permet d’accueillir des groupes de musique, des équipes de production ou des séminaires d’entreprise. Situé à proximité de villes et stations renommées comme Biarritz et Hossegor, le Manoir de Léon est exploité pour des résidences, des privatisations et des événements professionnels.

Julien Mairesse, scénographe et directeur artistique ayant travaillé avec des artistes tels que Gims, Soprano, Vitaa, Slimane, Mister V, Mickaël Grégorio et Christophe Willem, continue ses activités dans l’univers du spectacle et doit faire face à une procédure judiciaire en cours dont l’issue n’est pas précisée dans les informations publiques disponibles.