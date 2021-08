Nigéria: la justice interdit l’arrestation et le blocage des comptes de Sunday Igboho

La justice nigériane a interdit au Département de la sécurité de l’État (DSS) et au procureur général de la Fédération d’arrêter ou de bloquer les comptes de l’activiste Sunday Igboho, qui milite pour la création de l’Etat Yoruba au Nigéria.

Le juge Ladiean Akintola de la Haute Cour d’Oyo a fait droit à une requête ex parte, interdisant au Département de la sécurité de l’État (DSS) et au procureur général de la Fédération d’arrêter, d’intimider, de harceler et de bloquer les comptes bancaires du chef Sunday Adeyemo alias Sunday Igboho, rapporte The Nation.

A lire aussi: Bénin: Sunday Igboho “n’a jamais été retrouvé en possession d’un passeport béninois”

Selon le média, il s’agit d’une ordonnance qui a été accordée à la suite d’une requête ex parte présentée par l’avocat de Sunday Igboho, chef Yomi Aliu (SAN) au tribunal mercredi. La requête, précise la source, est issue de la requête initiale, demandant 500 milliards de nairas de dommages-intérêts pour l’invasion de sa maison à Ibadan, la capitale de l’État d’Oyo, le 1er juillet. L’audience a été renvoyée au mercredi 18 août 2021.

Sunday Igboho tiraillé entre le Nigéria et le Bénin

A travers une déclaration, la police nigériane a déclaré rechercher activement Sunday Igboho. Quelques jours après cette déclaration, l’activiste a été rattrapé dans sa fuite à l’aéroport de Cotonou (République du Bénin), le lundi 19 juillet, alors qu’il s’apprêtait à voyager avec sa femme, Ropo, vers l’Allemagne.

Auditionné par la police criminelle du Bénin et présenté au procureur, Sunday Igboho est désormais poursuivi au Bénin pour association de malfaiteurs, étant sur le point de commettre des crimes.

Le Nigéria, recherchant Sunday Igboho, accusé de vouloir déstabiliser son pays, avec détention d’un stock d’armes, s’impatiente pour son extradition du Bénin. En entendant la prochaine audience de l’activiste, qui est désormais incarcéré à la prison civile de Cotonou, 8 de ses 12 militants arrêtés lors d’un raid des forces de l’ordre nigérianes dans la résidence de Sunday Igboho à Ibadan, ont été présentés, lundi, au tribunal, contrairement aux 4 autres du lot.