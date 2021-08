Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara va libérer les prisonniers des crises post-électorales (média)

La rencontre entre Alassane Ouattara et son prédécesseur, Laurent Gbagbo, donne déjà des fruits devant renforcer le processus de réconciliation en cours en Côte d’Ivoire. De sources médiatiques, Ouattara va libérer des prisonniers des crises post-électorales.

Acquitté par la Cour Pénale Internationale (CPI) de crimes de guerres et crimes contre l’humanité, commis lors des violences post-électorales de 2011, l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, a regagné la Côte d’Ivoire le jeudi 17 juin 2021. De retour au pays, le patron du Front Populaire Ivoirien (FPI) tient un discours de paix et de réconciliation.

Après sa rencontre avec Henri Konan Bédié à l’issue de laquelle une « reconstruction » de la nation ivoirienne a été évoquée avec, à la clé, la libération des prisonniers politiques, le Woody de Mama a été reçu par Alassane Ouattara le mardi 27 juillet 2021. Cette rencontre, dont beaucoup n’attendaient pas grand-chose, génère des surprises. En effet, les lignes bougent désormais en ce qui concerne le processus de la réconciliation nationale.

Selon LSI Africa, Alassane Ouattara va annoncer la libération de plusieurs prisonniers incarcérés lors des crises politiques de 2010-2011 et 2020, lors de sa traditionnelle allocution télévisée le 6 août à 20h, dans le cadre de la célébration de la fête nationale du pays. Cette future annonce, qui va certainement contribuer à la stabilité du climat politique ivoirien, a été voulue, selon le média, par le président français, Emmanuel Macron. Elle fait également partie des points phares évoqués par Laurent Gbagbo depuis son retour au bercail.

« J’ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. J’ai dit au Président, et vous serez d’accord avec moi, j’étais leur chef de file : moi je suis dehors aujourd’hui, et eux ils sont en prison. J’aimerais que le Président fasse tout ce qu’il peut pour les libérer », a déclaré l’ex-président ivoirien. Cependant, il faut souligner que les prisonniers concernés par les crimes de sang lors des deux crises politiques majeures ne devraient pas bénéficier de cette mesure. Alassane Ouattara serait aussi en passe de favoriser le retour au pays, de l’ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé.