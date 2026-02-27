Journée FIFA février 2026: la liste des Amazones pour affronter la Côte d’Ivoire et le Kenya

À l’occasion de la fenêtre FIFA de février 2026, les Amazones du Bénin s’apprêtent à disputer deux matchs amicaux de prestige à Abidjan face à la Côte d’Ivoire et au Kenya. La liste des joueuses convoquées pour ce rendez-vous est tombée.

L’équipe nationale féminine du Bénin profitera de la fenêtre FIFA de février pour peaufiner sa préparation avec deux rencontres amicales de prestige en terre ivoirienne. Les Amazones affronteront successivement la Côte d’Ivoire le 28 février, puis le Kenya le 2 mars, au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan.

Pour cette double confrontation, le sélectionneur béninois a retenu un groupe élargi de 25 joueuses. Dix d’entre elles évoluent à l’étranger, preuve de la volonté du staff de s’appuyer sur l’expérience des expatriées tout en maintenant l’ossature locale.

La liste dévoilée mercredi mêle cadres habituelles et nouveaux visages. Parmi les principales nouveautés figurent Floriane Adamon, pensionnaire de Créteil en France, et Lorène Christopher, qui évolue également dans l’Hexagone. Un renfort qui témoigne du dynamisme de la diaspora béninoise au sein de la sélection.

Dans les buts, Sourakatou Alassane (Aïnonvi) et Sakina Boni (Élite AC) auront la responsabilité de garder la cage béninoise. En défense, le groupe s’articule autour de joueuses rompues aux joutes internationales, à l’image de Martine Hessanon, sociétaire de l’USYM au Maroc, ou encore Naïlatou Sadikou, qui évolue en Allemagne.

Au milieu de terrain, la sélection comptera sur un mélange de créativité et d’impact physique, tandis que le secteur offensif s’annonce particulièrement fourni. Des attaquantes comme Léa Fachina (Clermont), Yolande Gnammi (AS FAR, Maroc) ou encore Aude Gbedjissi (RC Lens) tenteront d’apporter leur efficacité devant le but.

La liste des Amazones retenues:

GARDIENNES

ALASSANE Sourakatou (Aïnonvi)

BONI Sakina (Élite AC)

DÉFENSEURES

HOUNHOUE Ruth (AS JFA)

OROU KARO Khadijath (Élite AC)

HESSANON Martine (USYM/Maroc)

AMIDOU M. Amdiath (AS JFA)

TECHRI Jocelyne (AS Gamia)

SADIKOU Naïlatou (SC Frieburg/Allemagne)

MOUMOUNI Rachidatou (Naja)

MILIEUX

ADAMON Floriane (Créteil/France)

CHRISTOPHER Lorène (Vaux la Rochette/France)

ABAMON Noélie (Bergerac Périgord Football/France)

DJIBRIL Yasminath (Aïnonvi)

TENGUE Lucie (Nice/France)

LOKOSSOU Hermione (AS Lagarde)

ADINGNI Déborah (Élite AC)

ATTAQUANTES

FACHINA Léa (Clermont/France)

AHOUASSOU Marguerite (AS UMSA)

IMOROU Khadijath (Élite AC)

GNAMMI Yolande (AS FAR/Maroc)

SADIKOU Milhad (AS Sarcelles/France)

GANDONOU Romaine (Tambours)

HONFO Germaine (AMLFF/Maroc)

GBEDJISSI Aude (RC Lens/France)

EKPON Prisca (Aïnonvi)