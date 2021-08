Burkina Faso: un autre acteur des OSC dans le collimateur de la justice après Pascal Zaïda

L’acteur de la société civile, Marcel Tankoano est accusé de troubles à l’ordre public et d’incitation à la rébellion, suite à des propos qu’il a tenus lors de sa dernière conférence de presse sur la situation du Burkina Faso.

L’acteur de la société civile, Marcel Tankoano est dans le collimateur de la justice burkinabé. Il est accusé de troubles à l’ordre public et d’incitation à la rébellion, suite à des propos qu’il a tenus lors de la conférence de presse qu’il a co-animé avec Pascal Zaïda sur la situation du Burkina Faso. « J’ai été auditionné, et après la déposition, les forces de l’ordre m’ont fait savoir que je suis accusé de trouble à l’ordre public et d’incitation à la rébellion, et que je pourrais être rappelé à tout moment », a déclaré Marcel Tankoano qui avait critiqué la gestion de l’Etat lors de cette assise organisée par la Coordination nationale des OSC pour la Patrie (COP).

» A mon retour chez moi, j’ai reçu un coup de fil d’un agent de police qui m’a demandé de revenir parce qu’il y a une erreur dans la déposition. Mais jusqu’à présent, je n’y ai pas encore mis pied. », a-t-il ajouté.

Vendredi, Pascal Zaïda a été arrêté à son domicile et est placé en garde à vue au Service régional de la Police judiciaire. Il est poursuivi pour « atteinte à la sureté de l’Etat, incitation à la rébellion et déclarations subversives » et est attendu au tribunal de grande instance de Ouagadougou ce 17 août 2021. Montant au créneau, le chef de file de l’opposition au Burkina Faso, Eddie Komboïgo a dénoncé vendredi, l’arrestation de Pascal Zaïda et souligné une “atteinte à la liberté d’expression“.