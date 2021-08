Bénin: voici la liste des pharmaciens autorisés à exercer en 2021

Annoncé pour mai 2021, c’est finalement en ce mois d’août 2021 que le tableau de l’Ordre national des pharmaciens du Bénin, exercice 2021, a été rendu public.

La liste définitive des pharmaciens autorisés à exercer au titre de l’année 2021 a été publiée dans un document signé par Sylvie Chantal Alladayé Padonou, présidente de l’Ordre National des Pharmaciens du Bénin.

Il s’agit d’une liste établie, conformément au DÉCRET N° 2019 – 500 DU 13 novembre 2019, portant organisation et fonctionnement de L’Ordre National des Pharmaciens du Bénin. A en croire l’article 29 dudit décret, “nul ne peut exercer la profession de Pharmacien au Bénin s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre. Aucun pharmacien ne peut appartenir à plus d’une section de l’Ordre à la fois.’’.

Il n’est plus à préciser que tout pharmacien, exerçant au Bénin et dont le nom ne figure pas dans le tableau, est dans l’illégalité et tomberait sous le coup de la loi.

Ci-dessous, la liste des pharmaciens autorisés à exercer au Bénin en 2021