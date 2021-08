Bénin : anarchie autour des mosquées, fin de l’ultimatum donné par le DGPR Soumaïla Yaya

Au cours de la séance d’échanges initiée par le préfet du département du Littoral, Alain Orounla, avec les responsables de l’Union islamique du Bénin, en présence du directeur général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya a donné un deadline pour que les effets des décisions soient perceptibles sur le terrain.

Comme tous les vendredis, les fidèles musulmans de la ville de Cotonou se rendront à la mosquée pour la prière hebdomadaire. Mais contrairement aux autres jours de prières, la prière de ce vendredi va connaitre un changement. En effet, dans le cadre de l’opération de libération des espaces publics en cours à Cotonou, le préfet du département du Littoral a tenu une séance d’échanges avec les responsables de l’Union islamique du Bénin.

A lire aussi: Bénin: le dispositif sécuritaire renforcé à Djabata, une zone en proie au grand banditisme

L’objectif est de parvenir à un consensus sur deux situations. La première, l’occupation de l’espace public par les fidèles lors des séances de prières ; et ensuite le stationnement anarchique des véhicules des priants. Sur ce dernier point, le directeur général de la Police républicaine, le Général Soumaïla Yaya, s’est montré intransigeant. Le collège de responsables de la communauté musulmane a souhaité, en effet, avoir un délai de grâce afin de sensibiliser les fidèles aux nouvelles prescriptions. Une requête rejetée par le patron des flics.

» Vous aviez parlé de vendredi prochain. Ce deadline m’inquiète. Permettez-nous de relayer l’information, car vous savez que quand on dit prière de vendredi, ce sont les fidèles de plusieurs autres mosquées qui viennent. Donc, si la mesure doit être automatiquement appliquée, plusieurs n’auront pas l’information. Permettez-nous de sensibiliser le public« , a supplié un imam soutenu par ses collègues. Mais le directeur général de la Police républicaine est resté inflexible sur la question. « Je répète, c’est vendredi prochain (ce vendredi 13 août, Ndlr). Commencez par faire la sensibilisation à partir de cet instant et lors des prochaines prières. C’est vendredi et j’insiste sur cela.« , avait martelé l’autorité en charge de la sécurité intérieure.

Une position qui a été assez claire. Ce jour constitue donc un test pour les imams des mosquées de Cotonou, qui doivent faire entendre raison à leurs fidèles venus pour la prière du vendredi.

7 jours de fourrières pour tous les véhicules mal garés…

Le directeur général de la Police républicaine n’entend pas faire dans dans les sentiments pour les fidèles musulmans, qui ne vont pas se conformer aux nouvelles prescriptions.

Ceux qui seront pris pour stationnement anarchique de véhicules près des mosquées, empêchant ainsi la libre circulation aux autres usagers de la voie, subiront la rigueur des textes. « Les véhicules qui seront garés pèle- mêle seront chaussés et si on chausse un véhicule, c’est 7 jours de frais de fourrière », a confié Soumaïla Yaya aux imams.

Quand on sait que l’autodiscipline n’est pas le propre du Bénin, on peut imaginer toutes les difficultés que vont rencontrer les imams dans l’après-midi de ce vendredi 13 août, pour discipliner leurs fidèles.