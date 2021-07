Nouvelle attaque au Mali: plusieurs soldats tués à Tombouctou

L’armée malienne a été victime d’une nouvelle attaque terroriste dans la région de Tombouctou dans la matinée du dimanche 4 juillet 2021. De sources sécuritaires, 4 soldats ont été tués dans l’embuscade.

«Une mission administrative FAMa en partance pour Léré (dans la région de Tombouctou) a été attaquée aux environs de 10H35 (GMT et locales), par un groupe armé terroriste non encore identifié. Ladite mission a vigoureusement riposté à cette attaque», a indiqué l’armée sur les réseaux sociaux, en évoquant un «bilan provisoire de quatre morts côté FAMa».

L’attaque a eu lieu au nord du pays près de la frontière avec la Mauritanie. Depuis le déclenchement des rébellions indépendantiste et djihadiste dans le Nord du Mali en 2012, le pays est plongé dans la tourmente, faisant des milliers de morts, civils et combattants, malgré le soutien de la communauté internationale et l’intervention des forces de l’ONU, africaines et françaises.