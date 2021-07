Bénin – Violence conjugale: un député convoqué pour ses libertés sur sa fiancée

Pour avoir exercé de la violence sur sa fiancée, un député béninois est convoqué pour ce jour, Mercredi 21 Juillet 2021 dans un commissariat de la place.

Une jeune dame violentée par son amant qui se trouve être un élu du peuple, a porté plainte contre ce dernier dans le commissariat du 12ème arrondissement de Cotonou. Selon les informations du quotidien « Le Challenge », l’élu du peuple aurait violenté sa fiancée qui n’a eu la vie sauve que suite à l’intervention des voisins. Ayant reçu la plainte de la jeune dame, le commissariat du 12è arrondissement a convoqué le couple pour le lundi 26 Juillet prochain.

A Lire aussi: Le Bénin pourrait rejeter l’extradition de l’activiste nigérian Sunday Igboho

Il faut dire qu’actuellement au Bénin, la violence exercée sur les femmes est un sujet de grandes préoccupations sur lequel les autorités sont assez regardant.

L’acte est prévu et puni par la loi N° 2011-26 du 09 Janvier 2011 portant prévention et répression et répression des violences faites aux femmes adoptée par l’assemblée nationale en sa séance du 27 Septembre 2011.

Selon le challenge, malgré cette scène de ménage devant les officiers de police judiciaire, le couple cohabite toujours sous le même toit.