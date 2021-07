Le Bénin pourrait rejeter l’extradition de l’activiste nigérian Sunday Igboho

Des tractations sont en cours depuis lundi, pour empêcher l’extradition vers le Nigéria, de l’activiste Sunday Igboho, arrêté à l’aéroport de Cotonou (République du Bénin), dans sa fuite vers l’Allemagne.

Accusé de vouloir déstabiliser son pays, avec détention d’un stock d’armes, Sunday Igboho qui a fui le Nigéria, a été arrêté à l’aéroport de Cotonou, alors qu’il était sur le point de voyager vers l’Allemagne, selon The Nation. Désormais dans la main des forces de l’ordre béninoises, Sunday Igboho pourrait ne pas être extradé vers le Nigéria bien que, le cas échéant soit fortement probable.

En effet, des tractations ont d’ores et déjà été entamées pour empêcher son extradition vers le Nigéria. Le chef de l’organisme de coordination des groupes d’autodétermination yoruba, Ilana Omo Oodua (IOO), professeur émérite Banji Akintoye, a confirmé à The Nation que les patriotes yoruba travaillent dur pour aider Ighoho et empêcher son extradition vers le Nigeria parce que « la République du Bénin est une terre qui respecte les règles de droit ».

« Nous travaillons maintenant pour fournir l’assistance nécessaire pour garantir que personne ne pourra lui faire quoi que ce soit d’illégal ou de primitif et pour l’empêcher d’être extradé vers le Nigeria, ce qui est fortement possible », a rassuré Banji Akintoye.

Les services d’un avocat de premier plan

Pour Banji Akintoye, la République du Bénin est une terre de droit fiable où les autorités obéissent à la loi de manière responsable. « Nous avons obtenu les services d’un avocat de premier plan et très respecté sur lequel nous pouvons compter en toute confiance », a-t-il annoncé.

« Nous, la nation Yoruba, sommes, par la grâce de Dieu, une nation très forte. Nous devons nous lever maintenant pour montrer cette force. Pour commencer, nous devons tous veiller maintenant à ce que Sunday Ighoho retrouve sa liberté afin de pouvoir se déplacer et fonctionner en tant que personne libre. Nous savons tous qu’il n’a commis aucun crime », dit-il.