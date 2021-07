Bénin: le 5e Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH-5) prévu en 2023

La cinquième édition du Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-5) aura lieu au cours de l'année 2023.

A travers un communiqué, l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)a annoncé que le gouvernement béninois et ses partenaires techniques au développement projettent l’organisation de la cinquième édition du RGPH-5. Dans le cadre de cette opération, les acteurs impliqués dans ce recensement ont tenu des rencontres d’échanges.

Le premier atelier a réuni le Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, des représentants des partenaires techniques et financiers, des ONG internationales, des directeurs de la prospective et de la programmation des ministères sectoriels.

Ils ont échangé sur les expériences acquises dans la réalisation des recensements de la population et de l’habitation au Bénin et dans la sous-région afin de mieux affiner les grandes options méthodologiques pour l’organisation du RGPH-5.

Le second atelier a réuni des responsables de l’INSD et du FNUAP et des personnes ressources dans la ville de Bohicon du 23 au 28 juin dernier, a porté sur l’examen et la finalisation des principaux documents du RGPH-5.

Rappelons que la quatrième édition du RGPH du Bénin s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national en mai 2013. Les résultats montrent que la population du Bénin est passée de 6.769.914 habitants en 2002 à 10.008.749 en 2013, signifiant un taux d’accroissement annuel de 3,5%.

Les populations féminines recensées sont estimées à 5.120.929, ce qui constituent 51,2% de la population totale.