Bénin: la SGDS-GN accorde des facilités pour l’achat des poubelles homologuées

Face aux récriminations sur le coût d’acquisition des poubelles homologuées aux ménages, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS–GN SA) accorde des facilités à travers des payements par tranches.

Il est désormais possible aux ménages des villes du grand Nokoué d’acquérir des poubelles homologuées avec des conditions plus allégées. C’est la nouvelle formule trouvée par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS–GN SA) pour accompagner les ménages à acheter avec plus de facilité les poubelles homologuées.

A en croire Mesmer Yéou, le directeur opérationnel adjoint de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité Urbaine du Grand Nokoué (SGDS–GN SA), avec une somme de 5000 FCFA ou de 10.000FCFA, les ménages peuvent acquérir les poubelles et procédés au payement échelonné du reste tout au long de l’année.

Selon lui, cette facilité est accordée aux ménages parce que l’objectif de la SGDS-GN selon Mesmer Yéou, n’est pas de taxer les populations mais de mettre en place un dispositif favorisant la propreté et l’assainissement dans les villes du Grand Nokoué.