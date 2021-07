Bénin – Débat parlementaire d’orientation sur le budget: les grandes options budgétaires 2022

Le ministre d’Etat, chargé de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, était ce mardi 29 Juin 2021 devant la représentation nationale pour l’exercice de présentation des projections budgétaires de 2022. Cela, en prélude à l’étude du projet de loi de finances, gestion 2022.

Pendant plus de deux heures d’horloge, l’argentier national a présenté la quintessence de ce qui fera l’ossature de la loi de finances exercice 2022.

Les grandes lignes du développement de Romuald Wadagni

Face aux élus du peuple, le ministre Romuald Wadagni a donné les détails sur les projections budgétaires pour l’année à venir avant de les rassurer sur différentes préoccupations soulevées par ces derniers.

« Je voudrais remercier les députés pour leurs différentes questions. En résumé, je retiens des différentes interventions que deux points reviennent. Il y a que nous devons rester premier dans les domaines où nous avons excellé et le déficit d’industrialisation, c’est-à-dire le déficit de transformation des produits agricoles« , a résumé l’argentier national

S’agissant du déficit d’industrialisation, « il faut faire remarquer que le développement part du secteur secondaire. Quand on prend le PIB, il y a trois secteurs: le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire », indique-t-il.

« Nous ne pouvons pas développer notre pays en restant un pays dont le secteur primaire est confortable et un secteur secondaire inexistant. Si nous voulons transformer notre économie, nous devons passer par une industrialisation sélective et ciblée sur les atouts du secteur primaire. D’où la création de la zone industrielle de Glo-Djigbé depuis 2017 pour la transformation de nos produits agricoles« , a affirmé l’argentier national.

A ce niveau, précise-t-il, il y a trois projets dont le Projet de transformation du coton. Il y a en également pour l’anacarde. « Toutes les conditions sont réunies pour bien démarrer en dehors de la main d’œuvre qualifiée. Pour ce qui concerne l’aéroport de Glo-Djigbé, le projet est bouclé à 100%», a déclaré Romuald Wadagni.

Présentation du rapport de la commission des finances

Le rapport de la Commission des finances et des échanges sur le dossier s’articule autour de trois points. Il s’agit de la situation économique et financière sur la période 2018-2021, des perspectives économiques et financières sur la période 2022-2024 et enfin des discussions et amendements.

Ce qui a retenu l’attention des Parlementaires, ce sont les perspectives économiques et financières sur la période 2022-2024, car elles abordent les orientations économiques du budget de l’État, gestion 2022.

En effet, la politique économique sur la période 2022-2024 sera orientée vers deux axes principaux que sont la consolidation des acquis du Pag 2016-2021 et le relèvement des chaînes de valeurs ajoutées pour le développement du secteur de la transformation, indique le rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale.

En d’autres termes, à partir de 2022, l’État poursuivra et renforcera les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l’agriculture, le tourisme, l’économie numérique et l’économie du savoir en mettant un accent sur l’enseignement technique et la formation professionnelle.

De même, les grands chantiers ouverts visant à combler le déficit infrastructurel du Bénin seront poursuivis, notamment les infrastructures de transport, énergétiques et d’assainissement. De plus, une attention particulière sera accordée au développement de l’industrie de transformation, à la faveur du retour de l’État dans l’investissement industriel pertinent.

L’objectif étant de lancer la dynamique industrielle pour rendre l’environnement plus attrayant. Cette politique sera associée à une stratégie de diffusion des fruits de la croissance, notamment vers les couches les plus vulnérables. À cet effet, les projets à fort impact social et ceux en cours comme le projet Arch seront accélérés.

De même, l’État restera résolument engagé sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (Odd) dont les cibles prioritaires sont déjà retenues et pour lesquelles un système de suivi est mis en place et opérationnel.

Toute cette politique sera portée par l’assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures et des programmes spécifiques de financement de l’économie. Parlant des perspectives financières, en matière de mobilisation des ressources, la politique se focalisera sur d’une part la sécurisation des ressources collectées et, d’autre part, l’élargissement de l’assiette fiscale et la promotion du civisme fiscal.

Inquiétudes et recommandations des députés

Profitant du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances, les députés ont soulevé un certain nombre de préoccupations d’intérêt social.

Les parlementaires voudraient entre autres savoir par exemple:

les dispositions prises par le Gouvernement pour la maîtrise de l’inflation des prix sur le marché;

le contraste apparent entre le taux d’inflation affiché et le niveau des prix observé, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires;

la nécessité d’accompagner de mesures sociales, la mise en œuvre des réformes;

l’impact de l’utilisation des ressources d’emprunt sur la vie des populations;

les clarifications sur les investissements financés par les ressources issues des dettes contractées par le Bénin;

la nécessité de prévoir dans le budget 2022, l’augmentation du SMIG et l’amélioration des salaires et des pensions;

la nécessité de soutenir le secteur du tourisme en accordant plus de facilités aux promoteurs;

les mesures prises par le Gouvernement pour atténuer les effets de la famine qui se profilent à l’horizon;

les raisons qui justifient la suppression de l’ONASA;

la mise à disposition du Parlement du Document d’évaluation et les conclusions qui ont conduit à la suppression de l’ONASA;

l’évolution de l’impact des mesures prises pour contenir l’exportation des produits vivrière vers les pays de la sous région;

les précisions à apporter sur la répartition par commune des 150.000 ménages bénéficiaires de l’énergie électrique;

les clarifications sur le choix du Gouvernement entre la monnaie unique ECO de la CEDEAO et l’ECO des pays francophones;

la nécessité de prioriser les secteurs de l’éducation et de la santé, dans l’orientation des politiques budgétaires;

la mise en place d’une cellule de veille stratégique en vue d’assurer la résilience de l’économie béninoise;

le bilan des impacts des réformes, secteur par secteur, sur les conditions de vie des populations;

la nécessité de mettre en place un système intégré de gestion des cotisations sociales entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des Impôts;

les mesures envisagées au profit des établissements scolaires et des PME, dans le cadre de la mise en œuvre des réformes;

la nécessité de préserver la continuité des prestations de la CNSS dans l’utilisation par l’État, des cotisations sociales à des fins d’investissement.

Après avoir exposé leurs préoccupations, les députés ont fait quelques recommandations au gouvernement. Ils ont notamment demandé la préservation de la continuité des prestations de la CNSS dans l’utilisation par l’État, des cotisations sociales à des fins d’investissement.

Ils ont aussi demandé la mise en place d’un système intégré de gestion des cotisations sociales entre la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des Impôts ainsi que l’établissement du bilan des impacts des réformes, secteur par secteur, sur les conditions de vie des populations.

S’appuyant sur le débat en cours sur le smig, les députés ont recommandé au gouvernement de prévoir son augmentation dans le budget 2022 et de penser à améliorer les salaires et les pensions.