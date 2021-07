Bénin – Crue du fleuve Mono: Louis Vlavonou et une délégation de députés sur le terrain

Quelques jours après avoir reçu dans son cabinet, certains députés venus lui faire part de la situation de certaines populations victimes de la crue du fleuve Mono, le Président de l’Assemblée nationale est descendue sur le terrain, accompagné d’une délégation de députés, pour s’informer de la situation.

Pour mieux apprécier la situation que vivent les populations de certaines localités après la montée des eaux du fleuve Mono, le Président de l’Assemblée nationale a décidé d’effectuer une descente de terrain.

Il est accompagné pour la circonstance des collègues au nombre desquels le deuxième vice-président, Dakpè SOSSOU, les deux questeurs, Boniface YEHOUETOME et André OKOUNLOLA, les deux secrétaires parlementaires, Sofiath SCHANOU AROUNA et Delonix KOGLEVI.

Les élus natifs du Mono, à savoir les députés, Euric GUIDI, Rosine DAGNIHO, Léon Adin HOUESSOU, étaient également de la partie.

Très touché par cette visite, le maire Jocelyn AYICOUE a exprimé toute sa gratitude à la délégation et a profité pour l’inviter à porter sa voix plus haut.

« Votre démarche est noble et elle témoigne de ce que l’Assemblée nationale porte à cœur la préoccupation de nos populations. Nous comptons sur vous pour porter plus loin notre plaidoyer et à qui de droit », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le préfet Bienvenue MILOHIN estime que la présence de la représentation nationale à côté des sinistrés souligne l’attachement de l’Assemblée nationale à une devise de pays: la « fraternité ».

« Notre arrivée ici ce jour ne doit pas être perçue comme une faveur. Compassion oui, mais c’est votre droit le plus absolu. Le député n’a pas un mandat impératif et donc là où un Béninois est éprouvé, tous les députés doivent se sentir concernés. Nous sommes donc venus vous dire que nous sommes sensibles à votre situation« , a laissé entendre le président Vlavonou.

La délégation parlementaire, après avoir tenu une séance de travail à la mairie de Grand Popo avec le Préfet du département, les élus communaux et les représentants des villages touchés, a visité les villages de Hêvê et Houndjo-Houndji, deux îlots au cœur du fleuve Mono.