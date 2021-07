Moele-Bénin: la saignée se poursuit, Edmond Ayindé suit Céphise Béo Aguiar

La saignée se poursuit au sein du Moele-Bénin. Après le départ définitif du secrétaire général du parti, Céphise Béo Aguiar, c’est le tour du septième vice-président, Edmond Ayindé, de claquer la porte au parti.

A l’instar de Céphise Béo Aguiar, Edmond Ayindé, le 7ème vice-président du mouvement, chargé des relations avec les institutions, a également déposé sa démission du parti.

A Lire aussi: Béni – CRIET: le procès du douanier Maxime Kanho alias « Capi Dougbê » renvoyé

C’est à travers une lettre en date du mardi 13 juillet que ce responsable du bureau politique du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moelle-Bénin) a fait savoir ses intentions de rompre définitivement les amarres avec son ancienne famille politique.

“Je viens par cette lettre rompre le silence et faire quelques clarifications et en même temps, pour raison de principe et de logique, déposer ma démission du parti Moele-Bénin”, a-t-il écrit dans sa correspondance.

Il importe de rappeler que par décision prise le 13 juin 2021, le Bureau politique de Moele-Bénin a suspendu deux de ses membres et responsables. Il s’agit de Céphise Béo Aguiar et de Edmond Ayindé.

Pour justifier sa décision, le Bureau politique évoque des « fautes graves consécutivement à la nomination d’un membre du parti en qualité de préfet de département ».

Avec cette série de démissions, Jacques Ayadji qui considère ces difficultés comme une crise de maturité, doit changer de fusil d’épaule et revoir le management du parti.