Amnesty International accuse l’UE d’un « rôle honteux » dans des « violations horribles » sur des migrants en Libye

L’organisation de défense des droits de l’homme Amnesty International accuse l’Europe de jouer un rôle dans les « violations horribles » commises contre les migrants renvoyés de force en Libye.

Selon les informations, des centaines de migrants sont renvoyés de force en Libye après qu’ils ont traversé la Méditerranée pour entrer en Europe. Dans un rapport rendu public jeudi, Amnesty International a révélé des preuves d’abus et de violences contre les migrants et les réfugiés détenus dans les camps libyens, notamment des violences sexuelles, perpétrées par des gardiens, contre de l’eau potable, de la nourriture et un accès à l’assainissement.

Le rapport est basé sur des entretiens avec 53 réfugiés et migrants détenus en Libye, dont 49 ont été détenus directement à la suite de leur interception en mer par les garde-côtes libyens en 2020 et 2021. La majorité des réfugiés, originaires de pays comme le Nigeria, la Syrie et la Somalie, étaient toujours en Libye et avaient soit fui les camps, soit eu accès au téléphone. Selon le rapport, les conditions dans les camps s’aggravent malgré les promesses d’y remédier.

Légitimation de la violence

Fin 2020, la Direction libyenne de lutte contre les migrations illégales, un département du ministère de l’Intérieur soutenu par l’Union européenne, a repris deux centres de détention auparavant gérés par des milices d’où des centaines de réfugiés et de migrants avaient disparu de force. Amnesty a constaté qu’en dépit du changement de marque, les violations n’avaient pas cessé et étaient plutôt « légitimées ».

Une détenue du centre de détention de Shara’ al Zawiya à Tripoli, qui a récemment été placé sous la tutelle de la DCIM, a déclaré à Amnesty qu’elle avait été violemment battue après avoir refusé d’être contrainte à des relations sexuelles pour de l’eau propre. Le rapport détaille des violations similaires qui ont eu lieu dans sept autres centres en Libye, y compris des hommes affirmant qu’ils ont été contraints de porter uniquement des sous-vêtements dans le but de les humilier.

D’autres, y compris des garçons, ont décrit avoir été tripotés, poussés et violés. Le traitement inhumain fait suite à plusieurs rapports depuis 2017, de coups, de tortures et de manque d’assainissement et de nourriture.

Infractions financées par l’UE

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, entre janvier et juin de cette année, plus de 13 000 migrants et réfugiés ont été interceptés et renvoyés en Libye par les garde-côtes libyens financés par l’UE, plus qu’en 2020. Bien que les données ne soient pas fiables, Amnesty a déclaré que quelque 6 100 personnes avaient été transférées dans des camps à la fin juin.

Diana Eltahawy, directrice adjointe d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré que le rapport « apporte un nouvel éclairage sur les souffrances des personnes interceptées en mer et renvoyées en Libye, où elles sont immédiatement placées en détention arbitraire et systématiquement soumises à la torture, à la violence sexuelle, le travail forcé et d’autres formes d’exploitation en toute impunité. »

Les nations européennes « ont honteusement continué à permettre et à aider les garde-côtes libyens à capturer des personnes en mer et à les renvoyer de force dans le paysage infernal de la détention en Libye, tout en sachant parfaitement les horreurs qu’elles endureront », a ajouté Eltahawy. Elle a fait valoir que le réseau de détention de la Libye est « pourri jusqu’à son noyau et doit être démantelé ».

Frontex, l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, effectue une surveillance aérienne au-dessus de la Méditerranée pour identifier les bateaux de réfugiés et de migrants, tandis que l’Italie et d’autres États membres de l’UE continuent d’accorder une assistance matérielle aux garde-côtes libyens et s’efforcent d’établir une coordination maritime dans le port de Tripoli.

Près de 900 migrants sont morts cette année en tentant de rejoindre l’Europe depuis l’Afrique du Nord, selon l’Organisation internationale pour les migrations. Malgré une trêve entre les factions belligérantes libyennes depuis octobre dans le cadre d’un plan de paix soutenu par l’ONU après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, les groupes armés détiennent toujours le pouvoir sur le terrain, certains contrôlant des camps de migrants.

Certains législateurs de l’UE ont exhorté la Commission européenne, l’exécutif de l’UE, à cesser de financer les garde-côtes, affirmant que la Libye n’était pas un « pays sûr » pour les migrants. Les agences de l’ONU ont également dénoncé les violations en cours. Les ONG condamnent régulièrement les retours forcés et les refoulements aux frontières maritimes de l’UE.