Opération de maintien de la paix de l’ONU au Mali: le professionnalisme des soldats béninois loué

Le Bénin dispose d’une armée républicaine, dont l’exemplarité est toujours saluée au-delà des frontières nationales. Le contingent envoyé au Mali dans le cadre de la Minusma, entendez Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali, n’a pas dérogé à la règle. Son professionnalisme a été vanté par le SG adjoint de l’ONU.

L’Etat béninois a diligenté un contingent pour l’opération de maintien de la paix au Mali. La contribution des soldats béninois a été assez remarquable dans le processus des Nations Unies à protéger les communautés les plus vulnérables au Mali

« Le travail des casques bleus béninois avec les associations de jeunes, leur soutien à la lutte contre le Covid-19 et la construction d’infrastructures ont démontré leur chaleur et leur compassion envers la population locale », assure le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’Onu, Jean-Pierre Lacroix, dans une note en date du lundi 14 juin 2021.

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix de l’Onu a saisi l’opportunité de cette note pour saluer le sens de professionnalisme et de sacrifice de ces policiers et soldats.

« La contribution du Bénin à la Minusma a renforcé la capacité du maintien de la paix des Nations Unies à protéger les communautés les plus vulnérables au Mali », a souligné Jean-Pierre Lacroix dans sa lettre. A travers les soldats béninois, le diplomate français remercie également l’Etat du Bénin.

Le Bénin fait également partie de l’initiative « Action pour le maintien de la paix (A4P) » du Secrétaire général, qui appelle les États membres, le Conseil de sécurité, les pays hôtes, les pays fournisseurs de contingents et de forces de police, les partenaires régionaux et les contributeurs financiers à renouveler leur engagement collectif en faveur du maintien de la paix des Nations Unies et travailler ensemble en vue d’atteindre l’excellence.

Plus de 500 soldats béninois déployés dans les opérations de maintien de la paix

Au total, 515 soldats et policiers béninois sont actuellement déployés dans six opérations de paix des Nations Unies. La plus grande contribution du Bénin est à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) où 460 femmes et hommes s’activent pour la paix.

En dehors des opérations de la Minusma, les soldats et policiers béninois participent à six (06) autres missions de maintien de paix de l’Onu dans le monde.

Ils sont en effet à la Monusco, en Rdc, la Minusca, en Centrafrique, la Minuss au Soudan du Sud, la Fisnua (Force intérimaire de sécurité des Nations Unies) et le Bureau intégré des Nations Unies en Haiti (Binuh).