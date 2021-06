Le pilote américain Alex Harvill se tue en tentant de battre un record du monde de saut à moto (Vidéo)

Le pilote américain Alex Harvill est mort à l’âge de 28 ans lors d’un accident survenu jeudi alors qu’il s’entraînait pour battre le record du monde du plus long saut à moto dans l’Etat de Washington, dans le nord-ouest du pays, ont annoncé les autorités locales.

Il espérait s’envoler sur plus de 100 mètres. Alex Harvill, le pilote professionnel américain, père de deux enfants, tentait de battre un record du monde ce jeudi, à l’aéroport de Moses Lake, aux Etats-Unis. Il est décédé à l’âge de 28 ans alors qu’il s’entraînait. Il laisse derrière lui deux jeunes fils, dont un bébé né le mois dernier.

JUST IN: Experienced daredevil and stuntman Alex Harvill, 28, has died after crashing while gearing up for an attempt at a world record 351-foot motorcycle jump.



The fatal crash occurred on a practice attempt of 150-feet. pic.twitter.com/hZLSiBCjxK