158 entreprises liées aux colonies israéliennes recensées par l’ONU

Par BENIN WEB TV
L’ONU a publié vendredi 26 septembre une mise à jour de la liste des sociétés liées au développement des colonies israéliennes, jugées illégales au regard du droit international, qui comprend désormais 158 entreprises, pour la plupart israéliennes. Booking.com, Motorola Solutions et Trip Advisor y figurent toujours. Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a ajouté 68 nouvelles entreprises par rapport à l’édition 2023, tandis que sept sociétés, dont le constructeur ferroviaire français Alstom, en ont été retirées.

