Zimbabwe : suspension immédiate des ventes de matières premières, notamment du lithium

Le gouvernement zimbabwéen a annoncé la suspension immédiate des exportations de matières premières non transformées, lithium en tête. La décision prend effet sans délai, y compris pour des cargaisons déjà en cours d’acheminement, et avance de plusieurs années un calendrier qui prévoyait auparavant une mise en œuvre progressive vers 2027.

Officiellement, l’objectif affiché est de lutter contre les trafics illégaux et les pertes de recettes publiques. Dans les faits, Harare cherche surtout à imposer une transformation sur place — du raffinage aux composants de batteries — pour garder une plus grande part de la valeur ajoutée dans le pays.

Ce changement de règle vise à resserrer le contrôle étatique sur l’exploitation minière et à stimuler la création d’activités industrielles locales autour des ressources. Pour les acteurs internationaux, la mesure entraîne une remise en question du modèle d’exportation brute qui prévalait jusqu’ici.

Les conséquences économiques sont immédiates : perturbations des chaînes d’approvisionnement, inquiétudes sur les prix de certains métaux, et pression sur les entreprises étrangères engagées dans le secteur zimbabwéen.

Pékin en première ligne

Depuis plusieurs années, la Chine est devenue le principal partenaire du Zimbabwe dans le domaine minier, en particulier pour le lithium, essentiel aux batteries électriques. Une grande partie de la production zimbabwéenne était jusqu’à présent expédiée vers des usines chinoises pour y être transformée.

À cause de la nouvelle réglementation, les compagnies chinoises sont parmi les plus exposées : leur modèle d’approvisionnement reposant sur des exportations de minerai brut est directement remis en cause. Les autorités à Pékin ont réagi en appelant à la prudence et en rappelant l’importance du respect des lois nationales.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique plus large où de nombreux pays producteurs cherchent désormais à capter davantage de revenus sur leurs territoires en développant des chaînes de valeur locales. Pour la Chine, cela signifie s’adapter, soit en intensifiant ses investissements dans la transformation locale, soit en renégociant ses partenariats pour sécuriser ses approvisionnements.