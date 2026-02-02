Yaya Touré accusé d’«escroquerie sentimentale»

L’ancien capitaine des Éléphants, Yaya Touré, est visé par une plainte pour « escroquerie sentimentale » déposée par une ancienne journaliste, dans un scandale qui secoue la Côte d’Ivoire.

L’ancien international ivoirien Yaya Touré, est apparemment dans la tourmente. L’ex-milieu de terrain de Manchester City est accusé par une ancienne journaliste d’avoir abusé de sa relation amoureuse pour des motifs personnels et financiers. Selon les informations publiées par une proche d’Anicette Konan, ancienne journaliste et compagne présumée de Yaya Touré, des fichiers audiovisuels diffusés sur internet révèlent que l’ex-capitaine des Éléphants aurait demandé à sa partenaire de se débarrasser d’une grossesse née de leur liaison. La relation entre les deux aurait duré de mai 2024 à mai 2025, période pendant laquelle Anicette Konan assure que Yaya Touré lui avait promis le mariage.

L’ancienne journaliste a porté plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal d’Abidjan, l’accusant « d’escroquerie sentimentale ». Face à ces accusations, Yaya Touré a fermement nié tout acte répréhensible et déclaré que les preuves avancées étaient « fausses ». La justice ivoirienne devra désormais trancher dans ce dossier sensible qui mêle célébrité, vie privée et accusations graves.





