Côte d’Ivoire : appel à sauver l’acteur Michel Bohiri alité et « incapable de marcher »

L’influenceur ivoirien Apoutchou National a publié depuis Dabou un appel lancé sur Facebook pour alerter sur l’état de santé du comédien Michel Bohiri, affirmant que l’artiste ne parvient plus à marcher et demandant une mobilisation urgente.

Dans un message partagé sur son compte, Apoutchou National indique avoir rendu visite à Michel Bohiri et annonce la diffusion prochaine d’images destinées, selon lui, à montrer la gravité de la situation. Il appelle « les missionnaires » à se mobiliser pour venir en aide à celui qu’il désigne comme une figure emblématique du cinéma ivoirien.

La publication a été largement relayée et commentée sur les réseaux sociaux. Elle a suscité une vague d’émotion parmi les internautes et des messages de soutien provenant d’amateurs de cinéma, d’artistes et de personnalités du milieu culturel.

Connu pour ses actions de solidarité, Apoutchou National s’est déjà impliqué dans plusieurs campagnes d’aide en faveur d’artistes et d’anciens comédiens confrontés à des difficultés financières ou de santé.

La santé d’une icône du cinéma ivoirien en question

Michel Bohiri, personnalité reconnue du théâtre et du cinéma ivoiriens, a construit une carrière marquée par de nombreuses apparitions à l’écran et sur scène, notamment à travers la série à succès Ma Famille qui lui ont valu une forte reconnaissance du public ouest-africain.

Face à cette annonce, des voix s’élèvent pour souligner la fragilité des dispositifs de prise en charge des artistes vieillissants et relancer le débat sur les mécanismes de soutien destinés aux figures culturelles ayant marqué plusieurs générations.