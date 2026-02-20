Yannick Noah dans la prochaine saison de Mariés au premier regard, Estelle Dossin laisse planer le doute

La saison 10 de Mariés au premier regard débarque sur M6 le lundi 23 février 2026 et suscite l’attention avec des portraits de candidats déjà diffusés sur les réseaux sociaux de l’émission. Parmi eux, la footballeuse professionnelle Estelle Laurier se distingue non seulement par sa carrière sportive — passée par le FC Metz et aujourd’hui en deuxième division à l’OGC Nice — mais aussi par une relation très médiatisée avec Yannick Noah, décrit par l’experte de l’émission comme le « parrain de cœur » de la candidate.

Mariés au premier regard met en relation des participants sélectionnés par un algorithme de compatibilité et accompagnés par une équipe d’experts chargée d’évaluer la faisabilité d’un mariage entre inconnus. La production a déjà publié plusieurs portraits de la saison 10 sur ses plateformes, provoquant réactions et spéculations parmi les téléspectateurs de téléréalité.

Sur ses réseaux sociaux, Estelle Laurier a annoncé avoir participé à l’émission, parlant d’une « expérience hors du commun » et précisant que ce choix n’avait pas été « pris à la légère ». Elle y exprime le souhait de concilier sa carrière de sportive et son projet de vie personnelle, évoquant la recherche d’un « équilibre entre [sa] carrière sportive et [son] rêve de mariage ».

Yannick Noah dans le programme grâce à Estelle Laurier ?

La proximité entre Estelle Laurier et Yannick Noah a été confirmée publiquement par Estelle Dossin, l’une des expertes de Mariés au premier regard. Invitée du Buzz TV du Figaro, celle-ci a indiqué que Noah est « son parrain de cœur » et qu’il la connaît « depuis qu’elle est toute petite ». Selon Dossin, les deux « échangent régulièrement » et entretiennent « une très jolie relation ». L’experte a toutefois refusé de livrer des détails supplémentaires sur la nature exacte de ces échanges.

Des images publiéessur les réseaux sociaux de la candidate illustrent cette proximité : Télé-Loisirs note la présence de plusieurs clichés complices entre la footballeuse et l’ancien tennisman, éléments repris par les médias couvrant la sortie des portraits de la nouvelle saison. Ces publications alimentent les interrogations sur une possible apparition de Yannick Noah au cours des épisodes, question explicitement posée par la journaliste Sarah Lecœuvre lors de l’interview d’Estelle Dossin.

Interrogée sur la possibilité de voir Yannick Noah dans la saison 10, Estelle Dossin a répondu sans confirmer : « Il faudra regarder », ajoutant un sourire qui, selon le ton de l’émission lors de l’entretien, laisse planer le doute sans compromettre la confidentialité autour de la production. Aucune autre information publique n’a été fournie par les représentants de l’émission ou par les intéressés au moment de cette diffusion médiatique.