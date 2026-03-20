William Leymergie : le compagnon de Sophie Davant a retrouvé un job !

William Leymergie fait son retour à l’écran avec une nouvelle émission intitulée La France à tout prix, annoncée sur la chaîne en ligne VL et programmée à partir du mercredi 25 mars à 19h. Après la disparition définitive de C8 en février 2025 — qui avait mis fin à son émission William à midi — l’animateur reprend du service sur un format numérique conçu pour valoriser des productions françaises.

Né le 4 février 1947 à Libourne, William Leymergie s’est imposé comme une figure du paysage audiovisuel français, notamment à la tête de la matinale de France 2, Télématin, de 1985 à 2017. Il avait quitté la chaîne publique en 2017 pour rejoindre C8, où il a animé William à midi pendant sept ans et demi. La fermeture de C8 a laissé l’animateur sans antenne en février 2025, période au terme de laquelle ses téléspectateurs et observateurs se demandaient quelle serait la suite de sa carrière.

Sur C8, William Leymergie a présenté 1 280 émissions de William à midi avant l’arrêt du programme le 27 février 2025, intervenu après la décision du Conseil d’État du 19 février 2025 confirmant la suppression de l’autorisation d’émettre de la chaîne. Sa trajectoire, des débuts à l’ORTF aux plateaux contemporains, se prolonge désormais sur le web grâce au projet porté par un ancien collaborateur rencontré lors de son passage sur C8.

De Télématin à VL, une nouvelle étape autour du « made in France »

Le projet de retour est né d’une rencontre entre William Leymergie et Anthony Vitorino, journaliste spécialiste du made in France et directeur du magazine Fait en France, rencontrée pendant la période C8. Selon VL Media, cette collaboration a abouti à la création d’une émission au format numérique destinée à la chaîne VL.

Le concept de La France à tout prix consiste à présenter chaque semaine des objets du quotidien fabriqués en France, en montrant qu’ils ne sont pas nécessairement plus chers que leurs équivalents produits ailleurs. L’émission se veut donc axée sur la valorisation du savoir-faire national et sur des comparaisons de prix et de fabrication, toujours selon les informations communiquées par la chaîne et les médias ayant relayé l’annonce.

Pour permettre la mise en place de ce rendez-vous, Anthony Vitorino a mis en pause son émission J’entreprends sur la même plateforme. Il a officialisé l’arrivée de William Leymergie lors du dernier numéro de son émission, le numéro 163. William Leymergie, âgé de 79 ans, s’est dit ému de retrouver l’antenne et a déclaré face caméra : « Autant vous dire que je suis très content de vous voir parce que ça fait des mois qu’on ne s’était pas vu », avant d’ajouter sur un ton malicieux : « On va faire une émission de télé car il me semble que je le fais bien depuis le temps. »

La France à tout prix sera diffusée chaque mercredi à 19h sur VL, à partir du mercredi 25 mars.