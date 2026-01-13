La suite après la publicité
Washington qualifie d’organisations terroristes les Frères musulmans en Égypte, au Liban et en Jordanie

Les États-Unis ont désigné mardi 13 janvier les Frères musulmans en Égypte, au Liban et en Jordanie comme «organisations terroristes étrangères», a annoncé dans un communiqué le secrétaire d’État américain Marco Rubio. Selon ce communiqué, ces désignations constituent «les premières mesures d’une action continue et soutenue pour contrecarrer la violence et la déstabilisation de certaines branches des Frères musulmans partout où elles se trouvent».

