Washington dénonce une escalade «dangereuse et inexplicable» après le tir russe d'un missile Orechnik en Ukraine

Les États-Unis ont dénoncé, lundi 12 janvier devant le Conseil de sécurité de l’ONU, l’utilisation par la Russie en Ukraine du missile balistique de dernière génération Orechnik, qualifiant cet acte de «nouvelle escalade dangereuse et inexplicable». Selon Tammy Bruce, ambassadrice adjointe des États-Unis auprès de l’ONU, le missile de portée intermédiaire, sans charge nucléaire, a frappé une zone en Ukraine proche de la frontière avec la Pologne et l’OTAN, alors que Washington travaille avec Kiev, d’autres partenaires et Moscou pour mettre un terme au conflit par un accord négocié.