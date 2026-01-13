La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Washington dénonce une escalade «dangereuse et inexplicable» après le tir russe d’un missile Orechnik en Ukraine

Les États-Unis ont dénoncé, lundi 12 janvier devant le Conseil de sécurité de l’ONU, l’utilisation par la Russie en Ukraine du missile balistique de dernière génération Orechnik, qualifiant cet acte de «nouvelle escalade dangereuse et inexplicable». Selon Tammy Bruce, ambassadrice adjointe des États-Unis auprès de l’ONU, le missile de portée intermédiaire, sans charge nucléaire, a frappé une zone en Ukraine proche de la frontière avec la Pologne et l’OTAN, alors que Washington travaille avec Kiev, d’autres partenaires et Moscou pour mettre un terme au conflit par un accord négocié.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
77 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
02:51 En Brève : Trump annonce 25% de droits de douane pour les pays qui commercent avec l’Iran
02:41 En Brève : Washington dénonce une escalade «dangereuse et inexplicable» après le tir russe d’un missile Orechnik en Ukraine
02:51 Trump annonce 25% de droits de douane pour les pays qui commercent avec l’Iran
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant