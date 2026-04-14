Wadagni à 94 % : le CeRow revendique une mobilisation décisive et une participation record

Au lendemain de l’annonce des grandes tendances de la Commission électorale nationale autonome (Cena), créditant le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata de plus de 94 % des suffrages, les acteurs de la mobilisation électorale sortent du silence. Parmi eux, le Cercle des Élites de Romuald Wadagni (CeRow), dont le président, Brice Hondi, détaille une stratégie de terrain axée sur la proximité et la remobilisation des électeurs.

Loin des grandes démonstrations publiques, le CeRow affirme avoir privilégié une approche méthodique et ciblée. « Nous sommes allés vers la population », résume Brice Hondi. Pendant plusieurs mois, l’organisation a sillonné les 24 circonscriptions électorales du pays, s’appuyant sur des relais déjà implantés, notamment un réseau d’artisans structuré de longue date et une plateforme de femmes leaders.

Le dispositif reposait sur une organisation décentralisée, avec des coordonnateurs locaux et des équipes engagées dans un travail de porte-à-porte. Objectif : expliquer le projet politique, rassurer les électeurs et créer un lien direct avec les couches sociales jugées stratégiques, en particulier les jeunes, les femmes et les artisans.

Une participation au cœur des priorités

Au-delà du soutien au candidat, la mobilisation électorale constituait un enjeu central. Avec un taux de participation annoncé à 58,75 % par la Cena, le CeRow estime avoir atteint l’un de ses principaux objectifs.

Selon son président, une attention particulière a été portée aux électeurs désengagés. « Nous avons travaillé à remobiliser les indécis, ceux qui ne voulaient plus participer au processus électoral », explique-t-il, évoquant un effort maintenu jusqu’aux dernières heures du scrutin pour inciter à voter.

Pour le CeRow, la clé de l’adhésion réside dans la construction d’un rapport de confiance avec les électeurs. L’organisation affirme avoir adapté son discours aux réalités quotidiennes des populations, en détaillant les propositions du candidat en lien avec les préoccupations concrètes.

« Nous avons pris le temps d’expliquer le projet de société par rapport aux besoins des populations », insiste Brice Hondi. Une démarche qui, selon lui, a permis de transformer la mobilisation en adhésion, dans un contexte où la défiance vis-à-vis de la politique reste une donnée importante.

Le score de plus de 94 % attribué au duo Wadagni–Talata est, pour le CeRow, le reflet d’un choix clair des électeurs. L’organisation y voit l’expression d’une volonté de continuité après les réformes engagées sous le président sortant, Patrice Talon.

« Les Béninois ont décidé de bâtir la nation avec une vision structurée et un leadership ayant déjà fait ses preuves », analyse Brice Hondi, qui insiste également sur le caractère collectif de cette victoire, fruit d’un travail de terrain coordonné.

Un rôle revendiqué dans l’après-élection

Pour le CeRow, la séquence électorale ne marque pas une fin, mais une transition. L’organisation entend désormais se positionner comme un relais entre les populations et les autorités, notamment en portant les préoccupations recueillies durant la campagne.

« Nous voulons accompagner le candidat élu dans la mise en œuvre de son projet de société », affirme son président, évoquant également la volonté de formuler des propositions concrètes et de maintenir un lien étroit avec les citoyens, en particulier dans les zones les plus reculées.

Dans cette perspective, le CeRow entend consolider son ancrage de terrain et transformer la dynamique électorale en levier d’action politique durable.