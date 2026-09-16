Noel Gallagher exclut de nouvelles chansons malgré la tournée d’Oasis

Noel Gallagher affirme qu’Oasis repartira en tournée en 2027 sans enregistrer de nouvelles chansons, malgré l’attente née de la réunion du groupe.

Noel Gallagher a fermé la porte à de nouvelles chansons d’Oasis, quelques heures après l’annonce de la tournée Live ’27. Le guitariste affirme que le groupe retournera sur scène en 2027 sans enregistrer de nouveau titre, malgré les attentes ravivées par sa réunion.

Interrogé par la radio britannique talkSPORT sur l’éventualité d’un nouvel album, Noel Gallagher a répondu qu’il n’y aurait pas de nouvelle musique. Invité à développer, il a décliné, sans préciser si cette position concernait uniquement la prochaine tournée ou une période plus longue.

Le musicien a également raconté que la décision de repartir sur les routes avait été prise après le deuxième concert d’Oasis à Wembley en 2025. Selon lui, le succès des premières dates et la volonté de retrouver le public européen ont rapidement convaincu le groupe de prolonger sa réunion.

Le site officiel d’Oasis confirme 38 concerts en 2027 au Royaume-Uni, en Europe continentale, aux États-Unis et en Irlande. La série débutera le 21 mai à Glasgow et s’achèvera en septembre avec quatre soirées à Knebworth, lieu emblématique des concerts de 1996.

Cette déclaration complète l’annonce de la tournée Live ’27, déjà marquée par onze dates à Manchester ainsi que des passages à Munich, Barcelone, Amsterdam, Paris, Rome, Boston et Las Vegas.

Noel Gallagher reste par ailleurs prudent sur l’avenir du groupe au-delà de 2027. À la question de savoir s’il souhaitait poursuivre l’aventure après cette tournée, il a répondu ne pas le savoir.