Von der Leyen : l’UE empêchera la Russie de semer division et angoisse dans nos sociétés

En Brève

À l’ouverture du sommet des chefs d’État et de gouvernement à Copenhague, mercredi 1er octobre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Union européenne ne laisserait pas la Russie semer la division et l’angoisse au sein des sociétés européennes. Elle a cité comme exemples des incursions de drones en Pologne et une violation de l’espace aérien estonien, estimant que Moscou cherche à tester l’UE et à provoquer un climat de peur et de divisions politiques — des tentatives que l’Union refuse de laisser se produire.