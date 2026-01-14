Accueil En Brève Visas gelés pour 75 pays par les États-Unis, selon la Maison Blanche

Sur X, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que « Les États-Unis gèlent toutes les procédures de visas pour 75 pays », en renvoyant à un article publié sur le site de Fox News. Selon elle, cette suspension concerne les visas d’immigration et vise notamment les demandes de ressortissants de Somalie, de Russie, d’Afghanistan, du Brésil, de l’Iran, de l’Irak, de l’Égypte, du Nigeria, de la Thaïlande et du Yémen.