Visas gelés pour 75 pays par les États-Unis, selon la Maison Blanche
Sur X, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que « Les États-Unis gèlent toutes les procédures de visas pour 75 pays », en renvoyant à un article publié sur le site de Fox News. Selon elle, cette suspension concerne les visas d’immigration et vise notamment les demandes de ressortissants de Somalie, de Russie, d’Afghanistan, du Brésil, de l’Iran, de l’Irak, de l’Égypte, du Nigeria, de la Thaïlande et du Yémen.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires