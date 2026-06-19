Vinnie Dargaud dénonce le snobisme entre la télévision et le cinéma

Depuis 2018, Vinnie Dargaud s’est imposé comme une figure emblématique du paysage télévisuel français grâce à son rôle de Léo dans la mini-série humoristique Scènes de ménages, diffusée sur M6. Ce personnage, un jeune urbain légèrement hypocondriaque, forme avec Claire Chust le couple dynamique et complice « Léo et Leslie », apprécié chaque soir par des millions de téléspectateurs. Malgré cette notoriété grandissante, l’acteur, originaire de La Réunion, met en lumière les difficultés rencontrées au sein de la profession, en particulier la perception stigmatisante persistante entre télévision et cinéma.

Lors d’une interview accordée au plateau du Buzz TV du Figaro le 18 juin 2026, Vinnie Dargaud s’est exprimé sans détour sur le rapport complexe entre ces deux univers artistiques. L’acteur a pointé du doigt les barrières invisibles qui continuent de cloisonner certains acteurs en fonction de leur médiatisation, notamment dans les programmes populaires. Selon lui, cette distinction freine parfois leur évolution professionnelle et les cantonne à des rôles jugés moins « prestigieux ».

Vinnie Dargaud a ainsi dénoncé un mécanisme de jugement ancré qui oppose encore une certaine élite du cinéma français à des œuvres plus accessibles ou à grande audience télévisuelle, malgré les évolutions notées ces dernières années.

L’hypocrisie du cinéma français face aux programmes populaires dénoncée par l’acteur de Scènes de ménages

Interrogé par le journaliste Nicolas Vollaire sur l’existence d’un « snobisme » entre télévision et cinéma, Vinnie Dargaud a reconnu que les mentalités étaient progressivement en train d’évoluer, mais il a déploré l’attitude paradoxale au sein d’une partie du cinéma français. Il a notamment critiqué les critères de sélection des productions cinématographiques, où l’origine télévisuelle des acteurs joue trop souvent un rôle discriminant.

« Ce qui est très hypocrite, d’ailleurs, parce que dans le cinéma français, on est très de gauche, donc on donne sa chance à tout le monde, on s’en fout d’où tu viens. Et dès qu’on sait que tu fais de la télé, qu’en fait, tu fais un programme très populaire, on peut te qualifier de beauf, te dire : ‘Non, tu n’es pas dans la bonne case, on veut quelque chose de plus glamour’. Ce qui est un peu dommage », a-t-il déclaré, soulignant ainsi la contradiction entre des valeurs affichées d’ouverture et la réalité des barrières culturelles.

Pour Vinnie Dargaud, l’appartenance à une série quotidienne et familiale telle que Scènes de ménages peut enfermer les artistes dans une catégorie réductrice, éloignée des standards que certains réalisateurs ou directeurs de casting considèrent comme « prestigieux » ou dignes d’œuvres d’auteur. Cette catégorisation freine l’accès des comédiens à des rôles plus variés ou à des projets cinématographiques ambitieux.

Des barrières qui cèdent grâce au talent et aux parcours multiples

Malgré ces difficultés, le cloisonnement n’est pas infranchissable. Le journaliste Nicolas Vollaire a rappelé plusieurs exemples célèbres d’acteurs ayant réussi à franchir le cap entre la télévision populaire et le cinéma à succès. Omar Sy, qui a débuté dans des productions TV avant de devenir une star du grand écran, ou Jean Dujardin, ayant notamment commencé dans la série courte Un gars, une fille, sont des références régulièrement citées en la matière.

Vinnie Dargaud lui-même a nuancé son propos en saluant la trajectoire de sa co-star Claire Chust, qu’il considère comme une actrice capable de conjuguer avec succès une double carrière entre télé quotidienne et cinéma. Claire Chust travaille ainsi sur des projets notables sous la direction de personnalités respectées de l’industrie, à l’image d’Agnès Jaoui, illustrant la possibilité d’un parcours hybride et diversifié.

Le parcours professionnel de Vinnie Dargaud montre également cette diversité d’expérience. Il a incarné, entre 2018 et 2019, le personnage de Jean-Baptiste Guibert dans la série Clem diffusée sur TF1. Plus récemment, en 2023, il a tenu le rôle du lieutenant Baptiste Sorel dans la coproduction internationale Cannes Police Criminelle, partageant l’affiche avec Lucie Lucas et la chanteuse Shy’m. En soulignant sa capacité à s’adapter à différents univers, il invite ainsi les décideurs du cinéma à évaluer les acteurs sur la base de leur talent et compétences, indépendamment du média où ils sont initialement révélés.