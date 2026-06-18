Freddy, Clémentine et Ugo dévoilés dans le casting cinq étoiles de Koh-Lanta All-Stars

TF1 a révélé ce jeudi 18 juin 2026, à l’occasion de son Upfront 2026 tenu à La Seine Musicale, le casting officiel de la nouvelle édition All Stars de Koh-Lanta. Cette annonce intervient quelques jours seulement avant la finale de la saison actuelle, Koh-Lanta : Les armes secrètes, dont le dénouement est fixé au mardi 23 juin. Alors que ce programme de survie reste un pilier incontournable de la chaîne depuis ses débuts en 2001, cette septième édition All Stars se présente sous le signe de l’innovation et du défi, avec un plateau de participants triés sur le volet et un format inédit.

Pour cette nouvelle saison tournée au Panama, 18 aventuriers emblématiques, répartis en neuf hommes et neuf femmes, auront pour mission de se surpasser dans des conditions extrêmes. Le concept marquant de cette édition repose sur le départ en binôme, chaque duo étant uni par un passé ou un destin commun. Dès le premier conseil, un duo sera éliminé, ce qui instaure un climat intense et dramatique dès les premiers jours. Ce mécanisme accentue la tension et promet des rebondissements spectaculaires dans cette compétition à forte pression.

Ce projet de Koh-Lanta All Stars incarne ainsi la volonté de TF1 de faire revenir les figures marquantes du programme, en capitalisant sur leur notoriété et leur expérience pour offrir une saison riche en émotions et en confrontations stratégiques. Les téléspectateurs retrouveront des aventuriers dont les parcours ont marqué l’histoire de l’émission, en espérant que leurs performances se mesurent à la hauteur des attentes suscitées par cette édition exceptionnelle.

Le casting dévoilé rassemble des personnalités qui ont gravé leur nom dans l’histoire de Koh-Lanta. Parmi les figures féminines, Christina, gagnante de Koh-Lanta Palau en 2009, sera de retour. Elle a déjà brillé lors de deux éditions All Stars précédentes, ce qui confirme son statut d’icône du jeu. Elle partagera cette aventure avec Naoil, victorieuse de Koh-Lanta : L’île des Héros en 2020, ainsi que Tania, finaliste de Koh-Lanta : Le feu sacré en 2023. Ce trio promet un niveau de compétition élevé et une intensité dramatique importante.

Le plateau est complété par d’autres candidats bien connus des fans, tels que Charlotte, dauphine de la récente saison La Tribu maudite en 2024, ainsi que Yassin et Vincent, déjà rodés à la mécanique du jeu. De même, Laure, Lola, Joana, Camille, Dorian, Moussa, Nicolas, Jacques et Maxime viennent enrichir cette promotion. Certains, comme Moussa, sont des habitués avec plusieurs participations depuis 2003. Lola, notablement, sera engagée dans cette nouvelle aventure tout en partageant désormais sa vie avec Jérémy, un ancien candidat lui aussi emblématique.

Ce mélange de jeunes talents et de figures expérimentées accentuera le caractère prestigieux de cette édition, où les souvenirs des saisons passées s’entremêlent à la dynamique nouvelle d’un gameplay renouvelé par la formule des duos.

Freddy, Clémentine et Ugo : trois figures emblématiques au cœur du casting

Trois noms en particulier captivent l’attention pour leur retour dans cette édition spéciale. Ugo Lartiche, ancien vainqueur de Koh-Lanta : Malaisie en 2012, va tenter de remporter un second titre après plusieurs tentatives marquées par une belle combativité. En 2021, il avait pris la troisième place lors de Koh-Lanta : La Légende avant d’être éliminé aux poteaux. En 2024, il avait occupé la sixième position dans La Tribu maudite. Âgé de 45 ans, Ugo revient avec la détermination d’aller le plus loin possible dans cette compétition.

Autre retour remarqué, celui de Clémentine Jullien, finaliste de la saison Cambodge en 2017, qui fut également participante de deux éditions All Stars. Depuis sa dernière présence, elle a évolué personnellement, devenant mère, un événement de vie qui pourrait influencer sa manière d’aborder cette nouvelle aventure.

Enfin, Freddy Boucher, candidat emblématique avec cinq participations à son actif, figure comme un retour chargé d’émotion. Âgé de 41 ans, il avait quitté précocement la dernière édition All Stars à cause d’une blessure lors de la première épreuve d’immunité individuelle, un abandon qui l’avait profondément marqué. Ce retour représente pour lui une opportunité de rédemption. La précédente saison All Stars avait été marquée par une affaire de tricherie impliquant les finalistes, se soldant sans désignation de vainqueur, ce qui avait laissé un sentiment d’inachevé.

Cette nouvelle édition, tournée sur les terres du Panama, porte alors toutes les ambitions pour redonner au programme la dimension sportive et compétitive qu’attendent les nombreux aficionados de cette aventure mythique.