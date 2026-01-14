Accueil En Brève Venezuela : Trump évoque «une longue conversation» avec la présidente par intérim

Donald Trump a déclaré mercredi avoir eu une «longue conversation» avec la présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez, qu’il a qualifiée de «personne formidable». Le président américain a assuré que les États-Unis «travaillaient très bien» avec la dirigeante, ancienne vice‑présidente de Nicolas Maduro, le président déchu aujourd’hui détenu dans une prison américaine.