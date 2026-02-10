Venezuela : la séance sur la loi d’amnistie du mardi 10 février reportée par l’Assemblée nationale

Une réunion du parlement destinée à voter la loi d’amnistie générale au Venezuela, initialement fixée à mardi, ne se tiendra pas à la date annoncée. L’Assemblée nationale a indiqué, dans un communiqué diffusé lundi 9 février 2026, que la séance est reportée sans nouvelle échéance communiquée.

La chambre avait donné son feu vert au texte lors d’une première lecture jeudi dernier et avait inscrit une nouvelle étape d’examen au calendrier pour mardi, en vue d’une adoption définitive. Le même communiqué mentionne également la tenue d’une session jeudi, sans toutefois en préciser l’ordre du jour.

Présentée par la présidente par intérim Delcy Rodriguez sous la pression des États-Unis, cette loi est conçue pour faciliter la remise en liberté des personnes détenues pour des raisons politiques.

Enjeux et incertitudes

Le report crée une zone d’incertitude quant au calendrier législatif et à la rapidité de mise en œuvre des mesures de clémence annoncées. Si l’adoption définitive devait permettre la libération de détenus politiques, l’absence d’une date précise retarde l’exécution du texte et alimente les interrogations sur l’équilibre entre pressions internationales et arbitrages internes. Le communiqué ne donne aucune indication sur d’éventuelles modifications du projet ni sur les raisons ayant motivé le report, laissant la situation en suspens jusqu’à une nouvelle convocation.