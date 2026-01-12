La suite après la publicité
Venezuela : Donald Trump reçoit l’opposante Maria Corina Machado jeudi 15 janvier

Un haut responsable américain a indiqué lundi à l’AFP que Donald Trump recevra jeudi 15 janvier l’opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado. Le président américain a en outre laissé entendre que Mme Machado, jusqu’ici écartée par Washington pour prendre des responsabilités dans son pays, pourrait lui remettre sa distinction.

