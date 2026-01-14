Accueil En Brève Venezuela : dix journalistes libérés, dont l’opposant Roland Carreño

Le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) et l’ONG Foro Penal ont annoncé mercredi 14 janvier que, dans le cadre du lent processus de libérations promis par le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, au moins neuf journalistes ont été remis en liberté au Venezuela, dont Roland Carreño, figure de l’opposition et journaliste arrêté en août 2024 après la réélection contestée de Nicolas Maduro; plusieurs personnes travaillant pour des médias vénézuéliens ont également été relâchées.