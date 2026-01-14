La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Venezuela : début des libérations d’Américains, affirme un responsable du département d’État

Le Venezuela a commencé à libérer des prisonniers américains, a annoncé mardi 13 janvier un responsable du département d’État, qui a salué cette initiative des autorités intérimaires tout en restant anonyme ; il n’a toutefois pas précisé le nombre de détenus ni les modalités de leur remise en liberté. La présidente par intérim Delcy Rodríguez a ordonné ces libérations à la suite de l’attaque américaine survenue récemment. Parallèlement, le réseau social X est redevenu accessible au Venezuela après plus d’un an de blocage décrété en 2024 par le président déchu Nicolás Maduro — capturé par les États-Unis le 3 janvier — en représailles aux critiques diffusées lors de son élection contestée ; cette réouverture a été constatée mardi 13 janvier par des journalistes de l’AFP, alors que Maduro entretenait des échanges virulents en ligne avec Elon Musk, le propriétaire de X.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
22 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
04:43 En Brève : La BID annonce 4,5 milliards de dollars d’aide pour la Bolivie
04:32 En Brève : Venezuela : début des libérations d’Américains, affirme un responsable du département d’État
04:43 La BID annonce 4,5 milliards de dollars d’aide pour la Bolivie
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant