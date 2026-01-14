Accueil En Brève Venezuela : début des libérations d’Américains, affirme un responsable du département d’État

Le Venezuela a commencé à libérer des prisonniers américains, a annoncé mardi 13 janvier un responsable du département d’État, qui a salué cette initiative des autorités intérimaires tout en restant anonyme ; il n’a toutefois pas précisé le nombre de détenus ni les modalités de leur remise en liberté. La présidente par intérim Delcy Rodríguez a ordonné ces libérations à la suite de l’attaque américaine survenue récemment. Parallèlement, le réseau social X est redevenu accessible au Venezuela après plus d’un an de blocage décrété en 2024 par le président déchu Nicolás Maduro — capturé par les États-Unis le 3 janvier — en représailles aux critiques diffusées lors de son élection contestée ; cette réouverture a été constatée mardi 13 janvier par des journalistes de l’AFP, alors que Maduro entretenait des échanges virulents en ligne avec Elon Musk, le propriétaire de X.