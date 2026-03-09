Valérie Lemercier n’a jamais quitté le Palais-Royal depuis ses débuts à Paris

Le 9 mars 2026, Valérie Lemercier souffle ses 62 ans. Actrice, réalisatrice et humoriste, elle est l’une des figures singulières du cinéma et du théâtre français et conserve depuis ses débuts un lien étroit avec un secteur précis de Paris : le quartier du Palais-Royal, où elle a d’abord vécu en chambre de bonne avant d’occuper, plus tard, un appartement spacieux à proximité.

Née à Dieppe et élevée à Gonzeville, en Normandie, Valérie Lemercier est issue d’une famille d’agriculteurs et s’est tournée très tôt vers les arts de la scène. À 18 ans, elle rejoint Paris pour suivre des cours d’art dramatique et s’installe dans une modeste chambre de bonne nichée dans le 1er arrondissement, à deux pas du Palais-Royal.

Sa trajectoire professionnelle — révélée notamment par la série Palace puis confirmée au cinéma avec des films comme Les Visiteurs ou Aline — n’a pas effacé cet attachement à un quartier qu’elle connaît depuis ses premiers pas dans la capitale.

Un ancrage autour du Palais-Royal

Au fil des années, le quartier du Palais-Royal est devenu pour Valérie Lemercier un point d’ancrage. Aujourd’hui, elle réside toujours près de ce lieu historique, entre les jardins du Palais-Royal, le Musée du Louvre et les arcades de la place. Ce cadre, à la fois prestigieux et chargé d’histoire, accompagne une part importante de sa vie parisienne.

L’appartement de la comédienne, situé dans ce secteur, reflète son goût pour les lieux atypiques et théâtraux : un vaste salon sur deux niveaux, une scène installée au domicile et même une barre de danse conçue selon ses besoins. L’espace de vie est volontairement décloisonné pour permettre d’y travailler, d’y écrire, de répéter et d’y jouer du piano. Fidèle à son sens de la fantaisie, Valérie Lemercier a parfois confié préférer « manger dans des endroits bizarres », comme dans la chambre ou la salle de bains plutôt qu’à table.

La comédienne a traversé des épreuves qui ont marqué son parcours parisien. Le 5 août 2000, un violent incendie se déclare dans son ancien appartement alors qu’elle est absente. Les flammes détruisent une grande partie de ses biens, dont une jupe ancienne signée Pierre Cardin et le manuscrit original de la pièce Quadrille de Sacha Guitry. Après cet épisode, elle a dû répéter son spectacle pendant plusieurs mois dans un appartement prêté, notamment avant une série de représentations aux Folies Bergère.

En parallèle de sa vie parisienne, Valérie Lemercier conserve un fort attachement à la Normandie. Elle possède une maison en bord de mer où elle se retire pour des moments de simplicité et d’isolement, appréciant des activités telles que la couture, le bricolage ou de longues journées en pyjama. Elle a exprimé le souhait, un jour, de dessiner elle-même sa propre maison de campagne — une aspiration liée à son parcours, puisqu’elle détient un baccalauréat en dessin — et a formulé, avec humour, l’envie d’une demeure « où personne n’est mort ».

Le Palais-Royal a accompagné une large part de son parcours, de sa chambre de bonne d’étudiante à son appartement actuel.