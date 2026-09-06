Le Parlement ougandais approuve un financement de 241 millions $ pour désenclaver les zones rurales

Le Parlement ougandais a approuvé un prêt de 207,75 millions d'euros (241 millions de dollars) pour réhabiliter 127 km de route entre Jinja, Kamuli et Bukungu, dans l'est du pays, malgré les réserves d'un député sur les conditions du financement.

Le Parlement ougandais a approuvé, jeudi 3 septembre 2026, un financement pouvant atteindre 207,75 millions d’euros (environ 241,28 millions de dollars) pour la construction et la réhabilitation de l’axe routier Jinja-Mbulamuti-Kamuli-Bukungu, dans l’est du pays. Ce prêt, contracté auprès de Citi Bank et d’autres institutions financières, doit désenclaver les zones rurales de la région du Busoga et faciliter l’accès aux marchés, aux soins et à l’éducation pour les populations concernées.

Selon un communiqué du ministère des Finances ougandais, le projet porte sur la réhabilitation de 127 kilomètres de route, dont 10 kilomètres de voiries à l’intérieur de la ville de Jinja. L’axe reliera Jinja à Mbulamuti, Kamuli et Bukungu, offrant une alternative de transport entre le nord et le sud du pays.

Présentant le dossier devant les députés, le ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique, Henry Musasizi, a défendu l’utilité stratégique de cet axe. « Cette route est la porte d’entrée vers Amolatar et Teso via Busoga. Une fois achevée, elle réduira le temps de transit et renforcera les échanges commerciaux entre la ville de Jinja et les districts environnants », a-t-il affirmé.

L’examen du dossier avait été confié à la commission de l’Économie nationale, présidée par la députée Jane Pacuto, dont le rapport a recommandé l’adoption du financement. Le texte a toutefois suscité une opposition minoritaire : le député Hassan Kirumira, élu de Katikamu Sud, a fait valoir que les conditions commerciales du prêt restaient défavorables pour l’État ougandais. Malgré ces réserves, le financement a été approuvé sous la présidence du speaker du Parlement, Jacob Markson Oboth.

Un vaste effort budgétaire consacré aux routes rurales

Ce financement s’inscrit dans un effort budgétaire plus large : le gouvernement ougandais a consacré 8 790 milliards de shillings (environ 2,33 milliards de dollars) au secteur des transports pour l’exercice budgétaire 2026/2027. Selon le Fonds monétaire international, seulement 53 % des zones rurales du pays disposent aujourd’hui d’une route praticable toute l’année, un déficit que Kampala cherche à combler pour soutenir une croissance économique attendue à 10,2 %.

Le projet Jinja-Mbulamuti-Kamuli-Bukungu, dont la demande de financement avait été soumise au Parlement dans les semaines précédentes, doit désormais entrer en phase de mise en œuvre, sous la supervision du ministère ougandais des Travaux publics.