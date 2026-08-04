USA : 50 pays, dont 30 africains, devront payer une caution de 20 000 dollars pour un visa

Les ressortissants de 50 pays devront désormais verser une caution pouvant atteindre 20 000 dollars pour obtenir un visa de tourisme ou d’affaires aux États-Unis. Le dispositif, expérimenté pendant un an, devient permanent et voit son montant maximal augmenter de 5 000 dollars.

La mesure concerne notamment 30 pays africains, parmi lesquels les pays du Maghreb, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la République démocratique du Congo et l’Éthiopie. Washington affirme que ce programme constitue un « vrai succès » après une année d’expérimentation.

Plus de 20 000 demandeurs de visas ont été concernés par cette réforme, selon les autorités américaines. Près de la moitié d’entre eux ont renoncé à verser la caution, tandis que le nombre de visas délivrés aux ressortissants des pays visés a diminué de près de 83 %.

Le montant exigé s’élevait auparavant à 5 000 dollars au minimum et à 15 000 dollars au maximum. Il varie désormais entre 10 000 et 20 000 dollars, une somme qui doit être récupérée par le voyageur à sa sortie du territoire américain.

Un dispositif contre les dépassements de séjour

Les États-Unis présentent cette caution comme un moyen de lutter contre les personnes qui restent dans le pays après l’expiration de leur visa. Selon les données avancées par l’administration américaine, plus de la moitié des visiteurs issus des pays concernés auraient dépassé la durée de séjour autorisée en 2024.

Le programme a été progressivement élargi au cours de l’année à 50 pays. Trente d’entre eux se trouvent en Afrique, tandis que dix autres font l’objet d’une interdiction totale de délivrance de nouveaux visas depuis plus d’un an.

Le Burkina Faso, le Mali et la Somalie figurent notamment parmi les pays soumis à cette interdiction. Le nouveau dispositif de caution ne s’applique donc pas aux ressortissants de ces États, auxquels les autorités américaines refusent déjà l’accès à de nouveaux visas.

Washington avait lancé cette politique à titre provisoire afin de réduire les dépassements de séjour et de responsabiliser les voyageurs. La baisse des demandes et des délivrances de visas est désormais invoquée par les autorités pour justifier son maintien dans la durée.