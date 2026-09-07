NFL 2026 : Seahawks-Patriots ouvrira la saison, sept mois après le Super Bowl

La saison 2026 de NFL débutera mercredi 9 septembre par Seahawks-Patriots, remake du Super Bowl LX remporté 29-13 par Seattle en février.

La saison 2026 de NFL débutera mercredi 9 septembre au Lumen Field de Seattle par un Seahawks-Patriots qui remet face à face les finalistes du dernier Super Bowl. Le coup d’envoi est programmé à 20 h 20, heure de l’Est des États-Unis.

Seattle avait battu New England 29-13 au Super Bowl LX le 8 février à Santa Clara. Sept mois plus tard, les Seahawks, champions en titre, retrouvent les Patriots pour lancer leur défense du trophée.

Ce match marque le premier coup d’envoi d’une saison NFL un mercredi depuis 2012. Il s’agit aussi du premier remake du Super Bowl dans le NFL Kickoff Game depuis Denver-Carolina en 2016 et seulement du troisième duel de ce type lors de la première semaine de saison dans l’histoire de la ligue.

Les Seahawks conservent une grande partie de l’ossature sacrée en février, notamment le quarterback Sam Darnold et le receveur Jaxon Smith-Njigba. New England s’appuiera sur Drake Maye et a renforcé son attaque avec l’arrivée du receveur A.J. Brown.

Une saison NFL plus internationale

La saison 2026 doit également accentuer l’expansion internationale de la NFL. Neuf matches sont programmés hors des États-Unis dans sept pays et sur quatre continents, un record pour la ligue.

Dès le lendemain de Seahawks-Patriots, les San Francisco 49ers et les Los Angeles Rams doivent jouer à Melbourne, en Australie. La NFL poursuit ainsi son implantation au-delà de ses marchés européens traditionnels.

Le duel de Seattle ouvre une saison qui doit s’achever avec le Super Bowl LXI, prévu le 14 février 2027 à Los Angeles.