Patrick Poivre d’Arvor accusé de viols et d’agressions par 40 femmes : Harry Roselmack, son ancien joker, brise le silence

Harry Roselmack, journaliste reconnu et ancien joker de Patrick Poivre d’Arvor (PPDA) au journal télévisé de TF1, s’est récemment exprimé sur les accusations de violences sexuelles visant son prédécesseur. Alors que ces accusations provoquent une onde de choc dans le milieu médiatique, Roselmack revient sur son expérience au sein de la rédaction et sur son incapacité à détecter les comportements reprochés à PPDA. Ses déclarations offrent un éclairage sur l’ambiance et la perception qu’il avait à l’époque dans l’entourage professionnel de l’ex-présentateur.

Patrick Poivre d’Arvor est visé depuis 2021 par de nombreuses accusations comprenant viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel. Plusieurs dizaines de femmes ont porté plainte ou témoigné publiquement, dénonçant des faits qui se seraient déroulés sur plusieurs années. Malgré ces nombreuses accusations, PPDA conteste fermement les allégations, reconnaissant uniquement des relations consenties. Différentes procédures judiciaires sont toujours en cours, tandis que certaines affaires ont été classées faute de prescription des faits.

Invité du podcast Vyraje, Harry Roselmack est revenu sur sa relation professionnelle avec Patrick Poivre d’Arvor, ainsi que sur l’image et l’ambiance qui régnaient au sein de la rédaction de TF1.

« On ne se doutait pas une seconde »

Lors de cet entretien, Harry Roselmack a été interrogé sur les accusations qui visent son ancien collègue. Il a souligné la surprise générale qui a régné dans la rédaction quand ces faits ont été rendus publics. Questionné sur d’éventuels signes avant-coureurs ou comportements suspects, il a répondu sans hésitation que lui-même et la quasi-totalité des collaborateurs n’avaient jamais pu imaginer que PPDA puisse être impliqué dans de telles affaires.

« Comme 98 % des gens de la rédaction, on ne se doutait pas une seconde que de telles accusations pouvaient frapper », a-t-il déclaré. Cette affirmation traduit l’étonnement suscité chez ceux qui ont côtoyé le journaliste pendant des années, soulignant que rien dans son attitude professionnelle ou privée ne laissait deviner les graves faits reprochés.

« C’était un grand séducteur »

Harry Roselmack a également évoqué la réputation qu’avait Patrick Poivre d’Arvor auprès de ses collègues et dans le milieu médiatique. Selon lui, PPDA était surtout connu pour son charisme et son talent de séducteur. « Patrick était connu comme quelqu’un de séducteur, mais ça, c’était de notoriété publique. On savait qu’il avait une vie amoureuse assez riche, assez fournie. C’était un grand séducteur, il séduisait… » a-t-il précisé.

Pour autant, cette notarité publique ne laissait aucunement supposer la nature des accusations récentes. Harry Roselmack insiste sur le fait qu’aucun signe n’a jamais laissé penser que ces relations pouvaient s’inscrire dans un cadre de violences, de contrainte ou d’irrespect du consentement. « À aucun moment, on a pu se douter qu’il y avait des choses qui étaient faites sous la contrainte, sous la violence et incluant un irrespect du droit de la personne », a-t-il ajouté.

Des accusations contestées par Patrick Poivre d’Arvor

Depuis leur émergence en 2021, les accusations contre Patrick Poivre d’Arvor ont marqué le paysage médiatique et judiciaire français. Plus d’une quarantaine de femmes ont témoigné ou déposé plainte, dénonçant des comportements allant du harcèlement aux agressions sexuelles. Ces témoignages ont conduit à diverses enquêtes et procédures, mettant en lumière un pan sombre et jusqu’alors méconnu de la personnalité publique de PPDA.

L’ancien présentateur, en place pendant plusieurs décennies sur TF1, nie catégoriquement les accusations de violences sexuelles. Il reconnaît des relations sentimentales consenties, mais réfute toute forme de contrainte ou d’agression. Plusieurs dossiers sont toujours en cours d’instruction judiciaire, d’autres ont été classés sans suite, notamment en raison de la prescription des faits allégués.