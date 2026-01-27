Une femme bat le record du monde en enlaçant un arbre pendant 72 heures

Truphena Muthoni, une militante écologiste kényane de 22 ans, a vu son exploit homologué par le Guinness World Records : elle a enlacé un arbre pendant 72 heures consécutives. Dans un communiqué publié le lundi 26 janvier, l’organisation a décrit cette performance comme « le plus long marathon enlaçant un arbre » et met en avant le message de protection de la planète porté par la jeune femme.

Fondatrice de l’initiative Hug the Earth et ambassadrice de la campagne « 15 milliards d’arbres », Truphena a mené plusieurs tentatives avant d’atteindre le temps record. Le Guinness World Records rappelle que, comme pour tout marathon homologué, le règlement lui a accordé cinq minutes de repos par heure d’activité, cumulables pour de plus longues pauses.

La succession des détenteurs du record éclaire la progression de cette discipline : en 2024, Faith Patricia Ariokot (Ouganda) avait établi une première marque à 16 heures et 6 secondes, battue ensuite la même année par Abdul Hakim Awal (Ghana) qui a tenu 24 heures, 21 minutes et 4 secondes. Truphena est réapparue en février 2025 pour porter le record à 48 heures, puis Frederick Boakye (Ghana) a brièvement détenu le titre avec 50 heures, 2 minutes et 28 secondes avant que Truphena ne s’empare définitivement du record avec ses 72 heures.

Préparation, déroulement et message environnemental

Interrogée par le Guinness World Records, Truphena a expliqué que sa première tentative relevait d’une déclaration symbolique tandis que la seconde constituait « un engagement ». « La première tentative était une déclaration, une façon de réintroduire l’humanité à la Terre par un acte simple et intime », a-t-elle dit, précisant que la deuxième visait à démontrer la nécessité d’endurance et de constance pour la protection de la planète.

Elle a également détaillé les enseignements tirés de ses préparations : pour la première tentative, elle s’était soumise à un jeûne sec et à une réduction de sa consommation d’eau pour habituer son corps, méthode qu’elle a par la suite qualifiée d’erreur en raison du stress inutile exercé sur ses reins. Pour la deuxième tentative, elle a adopté une approche différente, augmentant significativement son hydratation dans les semaines précédant le défi et privilégiant une préparation plus calme et stratégique.

Selon ses propos, ce changement a fait une « différence remarquable » : elle n’a ressenti « aucune fatigue physique » pendant la tentative, la principale difficulté restant la somnolence, liée à un manque de sommeil la veille du départ. Truphena a résumé son apprentissage en indiquant que l’endurance dépendait davantage de préparation équilibrée que de privation ou d’entraînement excessif.

Le Guinness World Records a souligné l’intention derrière l’action : diffuser un message de guérison de la planète sans violence ni peur. L’organisation cite Truphena déclarant que l’étreinte d’un arbre montre que « la nature ne nous est pas étrangère » et que la conservation doit « naître de l’amour, et non de la contrainte ». L’initiative vise ainsi à associer un acte symbolique à une prise de conscience plus durable.

Vidéo de la tentative disponible sur Instagram : https://www.instagram.com/reel/DUA9REMjJQb/?utm_source=ig_web_copy_link