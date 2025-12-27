« Un succès historique », Gernot Rohr après Bénin 1-0 Botswana

Gernot Rohr a réagi à la victoire des Guépards face aux Zèbres du Botswana (1-0) ce samedi en phase de groupes de la CAN 2025. Et le sélectionneur du Bénin a félicité ses poulains pour ce succès historique.

Pour leur deuxième sortie dans la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les Guépards ont dominé le Botswana (1-0) au stade annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah, décrochant ainsi la toute première victoire de leur histoire dans la compétition.

Remobilisée après la courte défaite inaugurale face à la RDC, la sélection béninoise a affiché un visage solide et déterminé. Le retour de plusieurs cadres, suspendus lors de la première journée, a apporté davantage d’équilibre et de maîtrise collective. Cette montée en puissance a été récompensée à la demi-heure de jeu, lorsque Yohan Roche, en quête de rachat, a trouvé la faille d’une reprise victorieuse sur une remise de Steve Mounié.

Sérieux dans l’organisation défensive, appliqués dans l’effort, les Béninois ont ensuite géré leur avantage avec maturité, se créant même plusieurs occasions pour faire le break sans parvenir à les concrétiser. Peu importe : l’essentiel était acquis. Grâce à ce succès, le Bénin se relance pleinement dans le groupe D avant un dernier rendez-vous face au Sénégal, le 30 décembre, avec l’espoir de poursuivre ce nouvel élan historique.

« Nous avons peut-être un peu trop reculé à mon goût«

Au micro de Canal+ après la rencontre, Gernot Rohr a réagi à cette victoire laborieuse des siens. Et le sélectionneur national du Bénin a félicité ses joueurs pour ce succès historique. « Nous sommes évidemment très satisfaits de cette victoire, surtout face au Botswana. C’est un succès historique, puisque le Bénin n’avait encore jamais remporté le moindre match en Coupe d’Afrique des Nations lors de ses quatre précédentes participations », a confié Gernot Rohr.

« Cette victoire nous apporte beaucoup d’espoir dans un groupe particulièrement relevé, avant d’aborder le match contre le Sénégal, qui s’annonce forcément compliqué. Mais mon équipe a montré de belles choses, tant sur le plan du jeu que sur le plan mental. Après la frustration du match contre la RDC, marqué notamment par une situation litigieuse qui aurait pu nous offrir un penalty, les joueurs ont su tourner la page. Ils ont livré une prestation sérieuse et engagée. En fin de rencontre, nous avons peut-être un peu trop reculé à mon goût, mais les joueurs tenaient absolument à préserver ce premier succès historique. Il faut savoir leur pardonner. L’essentiel est là : le soulagement et la fierté dominent », a ajouté le coach de 72 ans.