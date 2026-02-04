Un soldat bat à mort un instructeur de gym soupçonné d’avoir couché avec sa femme

Un homme a été tué dans le quartier d’Umoja, à l’est de Nairobi, après une agression violente visant un entraîneur de fitness.

La victime, identifiée comme Alphy Migasha, a succombé à des blessures graves attribuées à une attaque perpétrée par un militaire des Forces de défense du Kenya (KDF), nommé Nicholas Ireri. Les autorités évoquent un lien présumé entre Migasha et l’épouse du soldat.

Selon des témoins locaux, l’agression est survenue peu après le retour d’Ireri d’un déploiement en Somalie. Des images de vidéosurveillance datées du 22 décembre 2025 montrent Migasha assis devant un débit de boissons dans la zone d’Umoja One lorsque le militaire s’est approché; un échange de mots a précédé l’altercation.

Déroulement et suites judiciaires

Les enregistrements montrent le soldat projetant Migasha au sol puis le frappant à plusieurs reprises. Des personnes présentes ont tenté d’intervenir pour interrompre l’attaque, sans succès, avant que l’agresseur ne quitte les lieux de manière calme, laissant la victime grièvement blessée.

Des membres de la famille ont transporté Alphy Migasha au centre hospitalier Mama Lucy Kibaki, où les médecins ont constaté des lésions sévères, notamment des côtes fracturées, une jambe brisée et un traumatisme thoracique important. Il est décédé peu après son admission.

La mort de l’instructeur a suscité une vive émotion dans la communauté locale et sa famille a engagé les préparatifs des obsèques.

Nicholas Ireri a été placé en détention et fait face à des procédures judiciaires. Les autorités kényanes n’ont pas communiqué la date d’un éventuel procès. Une enquête judiciaire est en cours pour établir les circonstances exactes de l’affaire, qui suscite un large débat public.