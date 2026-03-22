Un Nigérian lourdement condamné aux États‑Unis pour fraude électronique et blanchiment d’argent

James Junior Aliyu, de nationalité nigériane, a été condamné à 90 mois de prison aux États-Unis pour sa participation à un important réseau de fraude électronique et de blanchiment d’argent.

Arrêté en Afrique du Sud puis extradé vers les États-Unis, Aliyu est le dernier des trois prévenus à avoir reconnu sa culpabilité dans le cadre d’une escroquerie aux faux ordres de virement (BEC). Le service américain de l’immigration et des douanes (ICE) a rendu publique la sentence dans un communiqué daté du samedi 21 mars 2026.

Le tribunal a imposé des obligations financières à Aliyu; selon une formulation du communiqué, il doit restituer 1,2 million de dollars et verser 2,4 millions de dollars aux victimes. Le texte contient par ailleurs une autre formulation faisant état d’une amende de 1,2 million de dollars et d’une obligation de restitution de 2,4 millions de dollars. Le même communiqué précise que, à l’issue de sa détention, Aliyu sera expulsé des États-Unis.

ICE indique que la condamnation fait suite à des actes préparatoires visant à compromettre des serveurs de messagerie d’entreprises. Les agents spéciaux du service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) d’ICE, basés dans le Maryland et en Afrique du Sud, ont été impliqués dans l’enquête internationale, ajoute le communiqué.

Le média LIB a rapporté qu’Aliyu résidait en Afrique du Sud au moment des faits et qu’il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchiment d’argent. Huit autres personnes avaient déjà plaidé coupable dans le district du Maryland dans des affaires distinctes liées à la même conspiration.

Le 24 juin 2019, un grand jury fédéral a rendu un acte d’accusation visant Aliyu ainsi que Kosi Goodness Simon-Ebo, 30 ans, et Henry Onyedikachi Echefu, 31 ans, pour complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et de blanchiment d’argent. Tous trois sont des ressortissants nigérians qui vivaient en Afrique du Sud au moment des faits.

Les autorités fédérales ont rendu publique l’acte d’accusation le 6 juillet 2022, après l’arrestation des mis en cause en dehors des États-Unis. Tous trois ont été extradés vers les États-Unis pour répondre aux poursuites fédérales.