Un clerc nigérian qualifie le chef suprême iranien d’« âme chanceuse » après sa mort

L’imam Ahmad Gumi, basé à Kaduna dans le nord du Nigeria, a réagi vivement à la disparition du guide suprême iranien Ali Khamenei. Le leader iranien a été tué le samedi 28 février 2026 à Téhéran lors d’une frappe attribuée aux États-Unis et à Israël.

Sur sa page Facebook certifiée, le prédicateur nigérian a décrit Khamenei comme une « âme chanceuse » morte au cours d’un jihad et a affirmé que le chef iranien était tombé en combattant, selon lui, « les tueurs d’enfants et de femmes innocents » à Gaza et ailleurs. Il a aussi soutenu que le sang de Khamenei nourrirait le changement au sein de l’oumma et a souligné que le dirigeant s’était tenu pour la justice sans se réfugier dans des bunkers.

Dans le même message, Ahmad Gumi a lancé un avertissement à ceux qui, d’après lui, ont tué ou aidé à tuer Khamenei, souhaitant voir ce que ces acteurs vivraient dans ce monde.

Réactions

Les propos du religieux ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes saluant sa prise de position tandis que d’autres dénonçaient des paroles jugées controversées.

La mort d’Ali Khamenei, figure centrale de la République islamique d’Iran depuis plusieurs décennies, est considérée comme un tournant majeur pour la géopolitique du Moyen-Orient et continue de provoquer des réactions dans le monde musulman et au-delà.